Posnetki iz zraka: ruski 'konvoj smrti' na poti v Ukrajino

Posnetki vlaka so bili objavljeni na družbenih medijih, prvotno pa jih je delil proruski kanal Rybar Telegram. Muzyka meni, da video ni bil objavljen po naključju in služi kot opozorilo Zahodu. Putin bi lahko po eni strani želel pokazati, da so razmere v Ukrajini eskalirale, drugi razlog za objavo videa pa bi bile lahko vojaške vaje.

Na posnetkih je tovorni vlak, ki prevaža vojaška vozila in orožje na fronto v Ukrajino, poroča britanski portal Express . Neodvisni obrambni analitik Konrad Muzyka je pojasnil, da vlak verjetno prevaža opremo, ki pripada 12. glavnemu direktoratu ruskega obrambnega ministrstva, odgovornemu za skladiščenje, vzdrževanje in transport jedrskega orožja.

Po poročanju britanskega Timesa je Nato čez vikend opozoril članice in zavzenike na premike torpedov. Pentagon se je na poročanja odzval v ponedeljek in dejal, da ima ameriška vojska načrte za "široko paleto situacij in nepredvidljivih dogodkov".

Vladimir Putin je sicer v nagovoru septembra Zahod opozoril na jedrsko moč Rusije. Kot je dejal, imajo Rusi na voljo tudi sodobnejše orožje od Nata. "V primeru grožnje ozemeljski celovitosti naše države in za obrambo Rusije in naših ljudi bomo zagotovo uporabili vse oborožitvene sisteme, ki so nam na voljo. To ni blef," je opozoril Putin.