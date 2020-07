Posnetki iz Zrć župana Novalje, ki trdi, da tam ni nikogar, postavljajo na laž

Še bolj čudi to, da je prav Dabo skupaj s tamkajšnjim štabom civilne zaščite konec junija izdal odlok, da so vsi festivali in zabave v klubih na območju njegove občine zaradi koronavirusa letos prepovedani. "Zrće so prazne, tam ni nikogar. To je očitno plačan oglas, s katerim konkurenca želi Hrvaško prikazati v slabi luči," je po objavi prispevka nemške televizije dejal Dabo. "Člani civilne zaščite in policija so redno na plaži Zrće in preverjajo, kaj se tam dogaja. Zagotovim vam lahko, da se tam ne odvijajo nikakršne zabave," je dodal.