Posnetki kamer: policisti med napadom na šolo postopali po hodniku

Ameriški časnik je objavil krajše dele posnetka nadzornih kamer osnovne šole Rodd v teksaškem mestu Uvalde, kjer se je 24. maja zgodil najhujši strelski napad na šolo v zadnjih 20 letih. Posnetki razkrivajo, kaj so policisti počeli v uri, ki je minila med njihovim prihodom na kraj tragedije in onesposobitvijo strelca. V tem času je 18-letni napadalec ubil 24 otrok in dva odrasla. Posnetki so le še spodbudili kritike o počasnem odzivu policije.

Na mesto zločina, osnovno šolo Uvalde, je strelec prišel ob 11.33, prva dva policista pa slabe tri minute za njim. A v učilnico so policisti vdrli šele ob 12.50, kar pomeni, da je bil storilec z žrtvami zaprt več kot uro. Dele posnetkov je na neodobravanje mnogih objavil časnik Austin American-Statesman na svojem YouTube kanalu. Posnetek je policija sicer želela objaviti v nedeljo. Celoten posnetek je dolg 77 minut, poroča AP. Izrezki posnetka, ki prikazujejo, kako policisti eno uro negotovo postopajo po hodniku, so znova spodbudili kritike javnosti o njihovem odzivu. Zgornji posnetek, ki smo ga v našem uredništvu še skrajšali, najprej prikazuje strelca, kako vstopa v šolo ter se skupaj z učenci zapre v učilnico. Zasliši se strele, nekaj minut za tem pa lahko na posnetku že vidimo, kako sta na kraj prispela dva policista. Ko sta zaslišala strele, sta stekla nazaj proti izhodu.

icon-expand Posnetki nadzornih kamer prikazujejo tudi 18-letnega strelca, ko je vstopil v šolo. FOTO: AP

Približno dvajset minut pozneje je na kraj dogodka prispelo še več policistov, ki so bili bolje oboroženi, na sebi so imeli neprebojne jopiče in čelade, a tudi oni le postopajo po hodniku. Do vrat so stopili šele ob 12.21. Nekaj kritik je bil deležen tudi policist, ki si je ob 12.30, torej eno uro po začetku napada, na bližnjem razkuževalniku očistil roke.

Kritike o objavi, pa tudi o delu policije S tem, ko so pri časopisu posnetek javno objavili, je potihnilo tudi zanikanje policije o njihovem počasnem ukrepanju, zvrstili pa so se odzivi mnogih strokovnjakov, ki delo policistov na terenu močno kritizirajo. Ob prvih kritikah, da je policija delovala (pre)počasi, so policisti obtožbe zanikali, predvsem Pete Arredondo, ki je bil kot šef policije šolskega okrožja zadolžen za intervencijo pri zločinu. "Nihče od policistov se ni niti za trenutek obotavljal, da bi rešil otroke. Delovali smo v skladu s prejetimi informacijami in se situaciji prilagajali spotoma," je bil njegov takratni odziv.

Na drugi strani so tisti, ki že od napada glasno kritizirajo odziv policije. Med njimi je direktor oddelka za javno varnost Teksasa, polk. Steven McCraw. Ta je ob objavi posnetka povedal: "Ta posnetek je grozljiv dokaz, da je bil odziv organov pregona na napad popolna polomija." "To je čista zmeda," je bil jasen tudi pretekli namestnik direktorja FBI Andrew McCabe. Odziv bi moral biti drugačen. Urjenje in protokol namreč narekujeta, da se strelca ustavi takoj, in sicer s sredstvi, ki so takrat na voljo, je tudi povedal. Nekdanji policijski komisar Filadelfije Charles Ramsey je bil prav tako šokiran. "Vem, kaj je junaštvo, in to definitivno ni to".

icon-expand Teksaški policisti čakajo pred učilnico. FOTO: Twitter

Posnetek so odgovorni kritizirali tudi zaradi vsebovanja neprimernih prizorov in ker so z zgodnjo objavo najožjim članom družine odvzeli možnost, da si posnetke ogledajo med prvimi. S tem pri mediju niso spoštovali njihove pravice do žalovanja in spomina na mrtve. Svojci žrtev nad objavo razočarani Čeprav so pri časopisu iz posnetka izbrisali krike otrok, se še vedno dobro slišijo streli, ki so še posebej vznemirili starše. Nekatere družine žrtev so se zato na objavo ostro odzvale. "Kdo pa mislite, da ste, da takole objavite posnetke naših otrok, njihovih zadnjih trenutkov na tem svetu?" je povedal eden od staršev Angel Garza, ki je v napadu izgubil svojo 10-letno hčerko. "Posnetek so pokazali celemu svetu in jezni smo," je dejal Javier Cazares.