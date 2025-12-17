Štiri dni po strelskem pohodu še vedno na begu: FBI objavil posnetke kamer

FBI je objavil skupek posnetkov nadzornih kamer, ki prikazujejo moškega, visokega okoli 170 centimetrov, ki je približno eno uro hodil po pločnikih v bližini univerze, si ogledoval stavbe, nato pa malo po 14. uri začel strelski pohod.
Posnetki kamer dajajo nekoliko jasnejši obris moškega, ki je še vedno na begu, a težava ostaja, ker ga nobena od kamer ni posnela direktno v obraz. Vprašanje ostaja tudi, zakaj je moški, ko se mu je na enem od pločnikov približala oseba, začel teči.
Preiskovalci so objavili tudi dva posnetka, ki sta nastala le nekaj minut po streljanju, na njih moški odhaja s parkirišča in pot nadaljuje po ulici.
Policija je po napadu prejela že okoli 200 namigov, upajo pa, da bi prav s posnetki nadzornih kamer napadalca ujeli, poroča AP.
Medtem so z univerze potrdili, da je na kampusu nameščenih 1200 kamer, prav nobena od njih pa napadalca ni ujela v notranjosti stavbe. Neznanka ostaja tudi motiv napadalca.
Streljal, ko so na univerzi potekali zaključni izpiti
Napadalec je v soboto vstopil v stavbo univerze, kjer so potekali zaključni izpiti, in začel streljati. Ubil je dve osebi in jih ranil devet, od katerih jih je bilo sedem v nedeljo še vedno v kritičnem stanju, je poročala televizija ABC, ki se je sklicevala na župana mesta Providence Bretta Smileyja.
Oblasti so sicer v zvezi z napadom pridržale moškega, a so ga v nedeljo pozno zvečer po krajevnem času izpustile, poročajo ameriški mediji.
