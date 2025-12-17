Štiri dni po strelskem pohodu še vedno na begu: FBI objavil posnetke kamer

FBI je objavil skupek posnetkov nadzornih kamer, ki prikazujejo moškega, visokega okoli 170 centimetrov, ki je približno eno uro hodil po pločnikih v bližini univerze, si ogledoval stavbe, nato pa malo po 14. uri začel strelski pohod.

Posnetki kamer dajajo nekoliko jasnejši obris moškega, ki je še vedno na begu, a težava ostaja, ker ga nobena od kamer ni posnela direktno v obraz. Vprašanje ostaja tudi, zakaj je moški, ko se mu je na enem od pločnikov približala oseba, začel teči.

Preiskovalci so objavili tudi dva posnetka, ki sta nastala le nekaj minut po streljanju, na njih moški odhaja s parkirišča in pot nadaljuje po ulici.