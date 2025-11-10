Svetli način
Tujina

Posnetki podivjanega morja: 'Turisti ignorirajo opozorila'

Santa Cruz, 10. 11. 2025 13.06 | Posodobljeno pred 13 minutami

Morje je na Kanarskih otokih v soboto vzelo tri življenja, številni so bili poškodovani. Med ponesrečenci prednjačijo turisti, domačini zato opozarjajo, da se ne zmenijo za opozorila. "Vse je dobro označeno in opremljeno z opozorilnimi tablami. To ni kraj za sprehode in kopanje, ko je morje razburkano," je dejal eden od njih, medtem ko je drugi poudaril, da se obiskovalci ne zavedajo, kako hitro se lahko morje spremeni.

Po tragični soboti, ko so v valovih umrli trije ljudje, številni domačini na Kanarskih otokih s prstom kažejo na nespametne turiste. Trdijo namreč, da so številni povsem prezrli opozorila in se kljub nevarnosti odpravili k morju in celo šli plavat. 

"Tja gredo, ker želijo narediti selfije. Potem pa se to zgodi. Ne bi se smelo, ampak se," je za AP povedal lokalni prebivalec. Drugi se je strinjal, opozorila so bila, vprašanje je le, zakaj jih niso upoštevali. "Vse je dobro označeno in opremljeno z opozorilnimi tablami. To ni kraj za sprehode in kopanje, ko je morje razburkano. Oni (turisti) pa gredo tja in to ignorirajo," je dejal. 

Potrdil jima je še tretji sogovornik. "Mi, domačini, vemo, kako hitro se lahko morje spremeni. Zaradi plimskih valov in podobnih stvari. Za turiste pa je nevarno. Gredo k morju, da bi naredili dobre posnetke, potem pa pride val. Nič ne vedo o plimskih valovih," je razmišljal. 

Tragična sobota

Kot smo poročali, se je prvi incident zgodil v kraju Playa Roque de las Bodegas na severovzhodu otoka Tenerife, ko je ogromen val v morje odnesel šest francoskih turistov. Vsi so preživeli, dobili so lažje poškodbe.

V soboto popoldne je v mestu Puerto de la Cruz ob severni obali otoka umrla 79-letna Nizozemka. Bila je v skupini desetih ljudi, ki so jih valovi s pomola pometali v morje. Policija in mimoidoči so skupino rešili, ženska pa je doživela srčni napad in je ni bilo mogoče oživiti. Devet drugih so s poškodbami, nekatere od njih s hudimi, odpeljali v bolnišnico.

Na plaži El Cabezo na jugu Tenerifov so v vodi našli moškega. Reševalci so ga poskušali oživljati, vendar so ga na kraju nesreče razglasili za mrtvega.

Tretja žrtev pa je bil 43-letni ribič, sicer domačin, ki naj bi padel v morje in umrl zaradi poškodb. Nesreča se je zgodila v občini La Guancha na severu otoka. 

Nesreče so se zgodile kljub številnim opozorilom, naj se ljudje izogibajo pomolom in plažam ter naj upoštevajo navodila reševalnih služb. Kanarski otoki so bili namreč v stanju pripravljenosti zaradi visokih valov, ki jih povzročajo nevihte daleč v Atlantiku.

Tenerife Kanarski otoki valovi nesreča
