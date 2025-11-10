Posnetki podivjanega morja: 'Turisti ignorirajo opozorila'

Po tragični soboti, ko so v valovih umrli trije ljudje, številni domačini na Kanarskih otokih s prstom kažejo na nespametne turiste. Trdijo namreč, da so številni povsem prezrli opozorila in se kljub nevarnosti odpravili k morju in celo šli plavat.

"Tja gredo, ker želijo narediti selfije. Potem pa se to zgodi. Ne bi se smelo, ampak se," je za AP povedal lokalni prebivalec. Drugi se je strinjal, opozorila so bila, vprašanje je le, zakaj jih niso upoštevali. "Vse je dobro označeno in opremljeno z opozorilnimi tablami. To ni kraj za sprehode in kopanje, ko je morje razburkano. Oni (turisti) pa gredo tja in to ignorirajo," je dejal.

Potrdil jima je še tretji sogovornik. "Mi, domačini, vemo, kako hitro se lahko morje spremeni. Zaradi plimskih valov in podobnih stvari. Za turiste pa je nevarno. Gredo k morju, da bi naredili dobre posnetke, potem pa pride val. Nič ne vedo o plimskih valovih," je razmišljal.