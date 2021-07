Kamere ujele trenutek, ko se je zrušila poplavljena hiša

Poplavljena mesta in vasi, porušene hiše, številni mrtvi, premnogi še vedno pogrešani. Zahodno Evropo so zajele najhujše poplave zadnjih desetletij. Posnetki prikazujejo obseg naravne katastrofe, kamere so med drugim ujele trenutek, ko se je delno porušila hiša.

Hude poplave so prizadele tudi provinco Limburg na jugu Nizozemske, skozi katero teče reka Meuse. Iz glavnega mesta province Maastrichta ter okoliških vasi so oblasti evakuirale na tisoče prebivalcev, vzpostavili so posebne centre za njihovo nastanitev. Posnetki iz zraka prikazujejo obseg poplavljenega območja v Limburgu. Več kot sto mrtvih so po zadnjih podatkih potrdili v Nemčiji, ena najhuje prizadetih dežel je Severno Porenje-Vestfalija. V mestu Erftstadt je več ljudi umrlo v zrušenju hiš, nekaj ljudi je ostalo ujetih. Tla so se po obsežnih padavinah vdala, posnetki iz zraka prikazujejo ogromno udorno jamo. Poplavljeno je tudi belgijsko mesto Pepinster. Televizijska ekipa je v kamero ujela trenutek, ko se je delno zrušil zid hiše, medtem ko je novinarka Nathalie Dyck intervjuvala župana mesta. Nekaj trenutkov zatem je kamera ujela tudi dve osebi, ki sta s strehe hiše skočili na sosednjo, ko sta poskušali najti varno točko za evakuacijo, poroča AP. Ulice Pepinstera so se po obsežnem deževju spremenile v reke. Spodnji posnetek prikazuje stanje v četrtek dopoldan.