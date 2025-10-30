Posnetki popolnega opustošenja na Jamajki, na otok prihajajo reševalci

Melissa je v torek prizadela Jamajko kot orkan najvišje 5. stopnje z vetrovi do 295 kilometrov na uro, s čimer je izenačila rekord iz leta 1935 za najmočnejši orkan, ki je dosegel kopno, kažejo podatki ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA).

Na Jamajki, kjer je po zadnjih podatkih umrlo najmanj osem ljudi, so v sredo že lahko podali prve ocene škode po torkovem razdejanju. Premier Andrew Holness je opozoril na "popolno opustošenje" po celotni državi. Dodal je, da je bilo "uničenih 80 do 90 odstotkov streh", poškodovane so številne bolnišnice in druge javne stavbe ter urbana infrastruktura.

Jamajški minister za promet Daryl Vaz je dejal, da so dve letališči na otoku v sredo odprli za evakuacijske lete. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je na omrežju X zapisal, da na Karibe pošiljajo reševalne ekipe, medtem ko so tudi agencije ZN in dobrodelne organizacije pripravljene na dostavo pomoči.