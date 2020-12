Posnetki 'prej in potem' razkrivajo opustošenje, ki ga je za seboj pustil potres

Resnično opustošenje, ki so ga za seboj pustila tresoča se tla, pa prikazujejo posnetki 'prej in potem':

Trije močnejši popotresni sunki so med 6. in 6.30 uro zbudili ljudi v različnih delih Hrvaške. Žarišče potresov z magnitudami 4,7, 4,8 in 3,9 je bilo spet na območju hrvaškega mesta Petrinja, ki je bilo najhuje prizadeto tudi med včerajšnjim najmočnejšim sunkom z magnitudo 6,2. Hrvaški seizmologi so potrdili, da so od ponedeljka do srede zjutraj izmerili vsaj 25 do 30 sunkov z magnitudo več kot 3,0.

Iz logističnega centra v Jastrebarskem, kamor je pomoč v torek zvečer poslala Slovenija, so danes na ogrožena območja v siško-moslavški županiji prepeljali več sto postelj, vzmetnic, spalnih vreč in šotorov, pa tudi na tisoče odej, nekaj agregatov za elektriko in grelcev ter veliko hrane in pitne vode, je sporočila civilna zaščita. Večina trgovin je zaprtih. Na določenih točkah na prostem so organizirali razdeljevanje toplih obrokov.

Prvi stanovanjski zabojnik iz zasebne donacije je danes že prispel v vas Majske Poljane, kjer je bilo v torek največ smrtnih žrtev. V ruševinah je umrlo pet krajanov. Še dve smrtni žrtvi potresa so zabeležili v Petrinji in Žažini pri Sisku.

V naslednjih nekaj dneh naj bi tovrstno začasno namestitev zagotovili za vse, ki so ostali ob svojih porušenih hišah v več vaseh na območju Gline, je napovedala podžupanja Gline Branka Bakšić Mitić . Med drugim so donacijo več kot 30 avtodomov in prikolic danes poslali iz Poreča.

V prvih urah po potresu je bila prednostna naloga reševanje človeških življenj, zatem pa zagotavljanje začasne namestitve za ljudi, ki so ostali brez domov. Prebivalcem vasi, ki kljub ponujenim namestitvam minulo noč niso želeli zapustiti svojih porušenih kmetij, ker morajo skrbeti za domače živali, naj bi že danes pripeljali stanovanjske zabojnike in prikolice ter zimske šotore.

Na vseh koncih Hrvaške se ljudje organizirajo in nabirajo različne potrebščine, da bi pomagali rojakom. Iz hrvaškega Rdečega križa so sporočili, da zaenkrat nobene humanitarne pomoči ne manjka, imajo pa tudi zadosti prostovoljcev, ki pomagajo skladiščiti pomoč v več objektih na območju županije. Pozvali so državljane, naj se pri Rdečem križu ali pri svojih lokalnih oblasteh pozanimajo, kam naj pripeljejo pomoč, da bi se izognili gneči na cestah in ne bi ovirali vozil reševalnih služb.

Več kot 30 gradbenih podjetij z različnih koncev države s težko mehanizacijo in tovornjaki pospešeno odstranjuje ruševine s cest in ulic, je poročal hrvaški radio. Največjo gmotno škodo imajo v Petrinji, Glini in Sisku. Posamezne mestne četrti, posebej v starih mestnih jedrih, so popolnoma uničene. Na terenu so številni strokovnjaki, ki ocenjujejo škodo na objektih. Med drugim je uničenih tudi pet šolskih poslopij, je novinarjem v Zagrebu povedal hrvaški minister za znanost in izobraževanje Radovan Fuchs.

Rušilni potres je povzročil veliko škodo na komunalni infrastrukturi. Nekatera območja imajo elektriko, a nimajo vode, ali obratno, je dejal župan Petrinje Darinko Dumbović. Pričakuje, da bodo najpozneje v četrtek v mestu uspeli zagotoviti nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo in elektriko. Hrvaška telekomunikacijska podjetja so sporočila, da so večinoma vzpostavili nemotene telefonske, mobilne in internetske povezave z ogroženim območjem v siško-moslavški županiji.

Odpravljanje posledic potresa poteka ob veliki previdnosti, ker se tla še zmeraj tresejo in obstaja nevarnost rušenja poškodovanih objektov.