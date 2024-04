Posnetki razkrivajo: 15-letno Savannah Graziano so ubili policisti

27. septembra 2022 je na območju kalifornijskega mesta San Bernardino potekala obsežna policijska akcija. Iskali so 15-letno Savannah Graziano, za katero so verjeli, da jo je ugrabil njen oče, ki je dan prej ubil njeno mamo.

Njegov avto so obkolili in ustavili na avtocesti okoli 130 kilometrov vzhodno od Los Angelesa. Iz vozila je prva izstopila najstnica, ki pa so jo že v naslednjem trenutku pokosili streli.

Na ogorčenje javnosti so iz šerifovega urada odgovarjali, da niso vedeli, da iz avta izstopa dekle in ne osumljenec, in da tudi ni jasno, ali so jo ustrelili policisti ali jo je oče. Posnetki, ki so jih te dni končno dali v javnost, pa so vsak dvom ovrgli. Ne le, da so streljali policisti, povsem jasno je tudi bilo, da imajo opravka z najstnico, poroča Guardian.

Posnetke je zahteval novinar Joey Scott, izročili so mu jih po 18 mesecih skrivanja. Iz njih je razvidno, da so policisti Savannah ustrelili, potem ko je sledila njihovim navodilom, naj izstopi iz vozila in se jim začne približevati. "Dekle je zunaj! Dekle je zunaj! Izstopila je na sovoznikovi strani," je mogoče slišati, čemur sledijo navodila: "Pridi k meni! Pridi! Hodi! Hodi!" Nato odjeknejo streli.

Savannah je izstopila na sovoznikovi strani, že zato bi morali biti jasno, da ne gre za osumljenca. Kot že omenjeno, je jasno slišati tudi opozorila, da imajo pred seboj dekle, po poročanju Guardiana naj bi ga izrekla najmanj dva policista. Iz posnetega materiala pa je mogoče tudi sklepati, da so se tragične napake zavedali, čeprav so poskušali krivdo nato zvaliti na očeta.

Savannah so odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili njeno smrt. Streli so zadeli tudi njenega očeta, ki je na kraju umrl. Preiskava poteka.