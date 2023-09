Posnetki s Havajev: ognjenik se je znova zbudil, bruha visoko v zrak

Ognjenik Kilauea na Havajih že tretjič letos iz skalnatih tal v zrak bruha živo rdečo lavo, pepel in nevarne pline. Območje nacionalnega parka je sicer že skoraj dve desetletji zaprto za obiskovalce, kljub temu pa bi bila za okoliške prebivalce lahko nevarna žveplov in ogljikov dioksid. Ameriški geološki zavod je zato zvišal stopnjo nevarnosti z oranžne na rdečo.

Že v nedeljo popoldan se je pokadilo iz havajskega ognjenika Kilauea, zaradi česar so v observatoriju Ameriškega geološkega zavoda takoj izdali oranžno opozorilo ob izbruhu. A po izpustu nevarnih plinov je sledila še gosta in žareča lava. Vse od nedelje zvečer bruha visoko v zrak, stopnja opozorila pa se je tako iz oranžne spremenila v rdečo. To pomeni, da geologi ocenjujejo, da je izbruh neizbežen, poleg plinov in lave je v ozračje bruhnila tudi velika količina vulkanskega pepela. Predvsem bi bili lahko nevarni tudi t. i. Pelejevi lasje oziroma delci vulkanskega stekla, ki ob izbruhu dražijo kožo in oči, zaradi plinov bi lahko okoliški prebivalci težje dihali.

Trenutno sicer lava in plini ostajajo na območju nacionalnega parka na jugovzhodu otoka Hawai'i. Območje vulkana je sicer od leta 2007 zaradi stalnih izbruhov zaprto za javnost. Če se bo aktivnost nadaljevala, pa bi lahko poleg prebivalcev kmalu začel motiti tudi letalski promet. Havajski ognjenik Kilauea je sicer neprestano aktiven od leta 1983, trenutni izbruh pa je tretji letos. Nazadnje je lavo bruhal med 7. in 19. junijem. Velja za enega bolj aktivnih vulkanov, ki je nastal pred približno 225.000 leti. Kljub temu, da leži na središču tihomorske tektonske plošče in ne ob robu na t. i. ognjenem obroču, pa znanstveniki predvidevajo, da izbruhe povzročajo premiki plinov v zemeljskem plašču. Zaradi teh naj bi nastalo tudi havajsko otočje. Poleg bruhanja ognjenika so na območju pogosti potresi.