Posnetki sestrelitve iranskih dronov: kako deluje železna kupola

Potem ko je Izrael proti Iranu sprožil največjo zračno ofenzivo doslej, je ta obljubil maščevanje in ga tudi izvedel. Nebo nad državama so zavzele rakete, eksplozije so odmevale v Tel Avivu in Jeruzalemu, pa tudi v Teheranu. Izrael ima enega najnaprednejših sistemov zračne obrambe na svetu, ki vključuje tako imenovano železno kupolo, in na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki sestrelitev iranskih brezpilotnih letal.