Sodnik: Posnetki žensk med uriniranjem niso predmet kaznivega dejanja

Primer, ko so skrite kamere med opravljanjem male potrebe na ulici ujele okrog 80 žensk, je leta 2019 razburil špansko javnost, še posebej skupine, ki se borijo za pravice žensk. Zdaj je društvo Ženske za enakost Burela znova na nogah, saj je sodnik Pablo Muñoz Vázquez po njihovi pritožbi znova potrdil odločitev, da primera ne bo obravnaval.

Ženske so malo potrebo na ulici opravljale zaradi pomanjkanja sanitarij med festivalom A Maruxaina, ki se je odvijal v mestu Cervo, med tem jih je posnela kamera. Posnetki so bili naloženi na spletne strani s pornografsko vsebino, za ogled nekaterih posnetkov so spletne strani zahtevale celo plačilo. V mnogih primerih so od blizu prikazovali spolne organe in obraze žensk. Številne prizadete žrtve so leta 2020 vložile pritožbo in zahtevale umik spornih posnetkov, katerih avtor je še vedno neznan.