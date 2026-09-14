Posnetki zoglenelega naftovoda: koliko zalog sploh ima Savdska Arabija?

Najnovejši satelitski posnetki kažejo, da je postaja za črpanje na naftovodu zoglenela in močno poškodovana.
Droni so prileteli iz ene od provinc v Iraku, ki meji na Iran. Irak je napad priznal in že odpustil vojaškega poveljnika. Svojo sosedo so prosili, naj se za incident ne maščuje. Rijad podrobnosti o obsegu škode in o tem, kako dolgo bo trasa zaprta, ni posredoval, so pa Savdijci za napad okrivili drone, ki so jih izstrelili skrajneži v Iraku.
Droni so tako poleteli nad 1200 kilometrov dolg naftovod, ki je Savdski Arabiji pomagal obiti Hormuško ožino. Po naftovodu čez arabski polotok poteka štiri do pet odstotkov svetovne oskrbe z nafto.
Zaprt naftovod bo še poslabšal svetovno oskrbo z nafto, ki je že več mesecev v primežu rekordnih cen, zaprtje pa bo spodbudilo inflacijo po vsem svetu, opozarjajo pri Guardianu.
Koliko časa bo naftovod zaprt in kolikšne so zaloge?
Vse je sicer odvisno od tega, koliko časa bo naftovod zaprt. Ocene so različne. Nekateri trdijo, da vsaj šest tednov, medtem ko so drugi prepričani, da bi nafta lahko tekla tudi med popravljanjem infrastrukture.
Po zaprtju Hormuške ožine je naftovod preko puščave postal ključen za izvoz nafte do Rdečega morja, po njem so vsak dan preusmerili štiri milijone sodčkov. Savdska Arabija, ena največjih izvoznic nafte, ima v pristaniščih kapacitete za izvoz za pet do sedem dni, navajajo viri iz industrije. A zaloge niso polne, zato bi lahko nafte zmanjkalo še prej.
Do incidenta je prišlo sredi napredovanja uporniških hutijevcev, ki jih podpira Iran, v Jemnu. Hutijevci trdijo, da že nadzorujejo ožino v Rdečem morju in Sueški prekop, a da je plovba tam za vse, razen za savdska plovila, varna.
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