Posnetki zoglenelega naftovoda: koliko zalog sploh ima Savdska Arabija?

Najnovejši satelitski posnetki kažejo, da je postaja za črpanje na naftovodu zoglenela in močno poškodovana.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Na fotografiji zgoraj je naftovod oktobra 2025, spodaj pa stanje 13. septembra 2026. Profimedia

Zoglenela postaja na naftovodu v Savdski Arabiji Profimedia



Droni so prileteli iz ene od provinc v Iraku, ki meji na Iran. Irak je napad priznal in že odpustil vojaškega poveljnika. Svojo sosedo so prosili, naj se za incident ne maščuje. Rijad podrobnosti o obsegu škode in o tem, kako dolgo bo trasa zaprta, ni posredoval, so pa Savdijci za napad okrivili drone, ki so jih izstrelili skrajneži v Iraku. Droni so tako poleteli nad 1200 kilometrov dolg naftovod, ki je Savdski Arabiji pomagal obiti Hormuško ožino. Po naftovodu čez arabski polotok poteka štiri do pet odstotkov svetovne oskrbe z nafto.

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Zaprt naftovod bo še poslabšal svetovno oskrbo z nafto, ki je že več mesecev v primežu rekordnih cen, zaprtje pa bo spodbudilo inflacijo po vsem svetu, opozarjajo pri Guardianu.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Irak napadel naftovod v Savdski Arabiji Profimedia

Irak napadel naftovod v Savdski Arabiji Profimedia



Koliko časa bo naftovod zaprt in kolikšne so zaloge?