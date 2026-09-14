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Posnetki zoglenelega naftovoda: koliko zalog sploh ima Savdska Arabija?

Riad, 14. 09. 2026 07.51 pred 32 minutami 2 min branja 8

Avtor:
N.L.
Zoglenela postaja na naftovodu v Savdski Arabiji

Savdski Arabiji bi lahko v nekaj dneh pošle zaloge nafte za izvoz, če v kratkem ne bodo popravili in odprli ključnega naftovoda v regiji, ki so ga po petkovih napadih zaprli. Medtem ko še vedno niso znane podrobnosti škode, narašča tudi strah pred morebitno novo globalno motnjo v oskrbi z nafto.

Najnovejši satelitski posnetki kažejo, da je postaja za črpanje na naftovodu zoglenela in močno poškodovana.

Droni so prileteli iz ene od provinc v Iraku, ki meji na Iran. Irak je napad priznal in že odpustil vojaškega poveljnika. Svojo sosedo so prosili, naj se za incident ne maščuje. Rijad podrobnosti o obsegu škode in o tem, kako dolgo bo trasa zaprta, ni posredoval, so pa Savdijci za napad okrivili drone, ki so jih izstrelili skrajneži v Iraku.

Droni so tako poleteli nad 1200 kilometrov dolg naftovod, ki je Savdski Arabiji pomagal obiti Hormuško ožino. Po naftovodu čez arabski polotok poteka štiri do pet odstotkov svetovne oskrbe z nafto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaprt naftovod bo še poslabšal svetovno oskrbo z nafto, ki je že več mesecev v primežu rekordnih cen, zaprtje pa bo spodbudilo inflacijo po vsem svetu, opozarjajo pri Guardianu.

Koliko časa bo naftovod zaprt in kolikšne so zaloge?

Vse je sicer odvisno od tega, koliko časa bo naftovod zaprt. Ocene so različne. Nekateri trdijo, da vsaj šest tednov, medtem ko so drugi prepričani, da bi nafta lahko tekla tudi med popravljanjem infrastrukture.

Po zaprtju Hormuške ožine je naftovod preko puščave postal ključen za izvoz nafte do Rdečega morja, po njem so vsak dan preusmerili štiri milijone sodčkov. Savdska Arabija, ena največjih izvoznic nafte, ima v pristaniščih kapacitete za izvoz za pet do sedem dni, navajajo viri iz industrije. A zaloge niso polne, zato bi lahko nafte zmanjkalo še prej.

Do incidenta je prišlo sredi napredovanja uporniških hutijevcev, ki jih podpira Iran, v Jemnu. Hutijevci trdijo, da že nadzorujejo ožino v Rdečem morju in Sueški prekop, a da je plovba tam za vse, razen za savdska plovila, varna.

Savdska Arabija nafta naftovod energetska kriza napad z droni

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KOMENTARJI8

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r h
14. 09. 2026 08.22
Spet je nekdo mastno plačal za to, da bo nafta še dražja.
Odgovori
0 0
2mt8
14. 09. 2026 08.20
Ko bo dizel presegel 2€ na pumpah, je krivec v Sloveniji za to že vnaprej znan 🤣
Odgovori
-2
0 2
Aist 48
14. 09. 2026 08.12
Zakaj so Iranci odpustili poveljnika?pričakoval bi da bo povišan,razen če prozahodno mediji zopet lažejo?
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-3
2 5
CRF4
14. 09. 2026 08.16
Aist 48: najprej je treba ločiti med Irakom in Iranom, potem ti bo pa bolj jasno.
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+6
6 0
zurc
14. 09. 2026 08.08
če bo šlo tako naprej bo dizel kmalu 3 eur
Odgovori
+4
5 1
Petur
14. 09. 2026 08.17
če ga bo dobiti...
Odgovori
+1
2 1
Vzorčen primer
14. 09. 2026 08.06
Jaz vrjamem, da bi to težavo do četrtka rešila vlada v senci.
Odgovori
+2
8 6
obožeobože
14. 09. 2026 08.05
Ko gre pamet na dopust!
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+4
5 1
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