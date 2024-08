Posodobljen ruski 'želvji tank' s posteljo za vojake

Tank je obdan tudi s kovinskimi stranicami, na prednjem delu pa je nekakšna železna zavesa iz verig in žic. Nova pridobitev naj bi služila predvsem kot zaščita pred nevarnostjo, ki vojakom preti iz zraka.

Kje in kdaj je posnetek nastal, ni točno znano. Še en posnetek tanka z dodatnim oklepom je sicer delilo tudi rusko obrambno ministrstvo in po poročanju Business Insiderja, je posnetek nastal nekje v okolici Donecka.

Tako ukrajinska kot ruska stran se sicer zavedata nevarnosti, ki jo predstavljajo napadi brezpilotnih letal. Zaradi svoje majhnosti jih operaterji namreč lahko usmerijo direktno skozi majhne lopute tankov, kamor odvržejo bombo ali sami eksplodirajo.

Že pred časom so tako zaokrožile fotografije 'oklepnih kletk', ki so predstavljale grobo zasnovo novih zaščit za tanke. Od takrat je oklep postal veliko bolj dodelan in čeprav se zdi, da ponudi zaščito vojakom pred droni, pa so tanki s takimi zaščitami na bojišču tudi bolj vidni in posledično bolj ranljivi.