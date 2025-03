'Postal sem zelo zaspan in vedel sem, da se, če zaspim, ne bom več zbudil'

Vedel je, da je rešitev njegov mobilni telefon, a ga zakopan pod dvema metroma nikakor ni mogel doseči. "Telefon je bil v prsnem žepu. To roko sem lahko premikal, te pa nisem mogel." A mu je – po več kot sedmih urah agonije – z rokami vendarle uspelo ustvariti dovolj prostora, da je lahko dosegel telefon. "Poklical sem prijatelje. Imamo skupino na WhatsAppu, ki se imenuje Lyngen Travel 2025. Rekel sem: 'Živ sem in sem tu, na levi strani plazu.'"

Kako izboljšati možnosti za preživetje v takšnih primerih? "Ko me je zasul plaz, sem najprej pomislil, v redu, tako se počutiš, ko te zasuje." Tako je svojo pripoved za norveško televizijo začel 39-letni Slovenec Patrik Jagunić . "Druga misel je bila na podlagi stvari, ki sem jih vedel o plazovih, da imam 15 minut zraka za dihanje, sicer se bom zadušil. Tretja misel je bila moja družina, hčerki in žena, da se moram še naprej boriti in da moram najti način, kako se rešiti iz plazu."

In to so bile dobesedno neverjetne novice, se danes strinjajo tako norveški kot slovenski poznavalci plazov in njihovih posledic. "Da, to je praktično nemogoče. Mislim, da je morda eden redkih, ki so preživeli kaj takšnega," je povedal vodnik psa in član iskalne ekipe Kristian Midtgard. "Tukaj je šlo res za splet okoliščin, kjer je tudi zaradi snega imel to možnost, ko te enkrat zasuje plaz, običajno ne moreš premakniti roke, ne moreš storiti čisto ničesar," pa pojasnjuje predsednik GRZS Gregor Dolinar.

Rešilo ga je, predvideva Dolinar, da je bil sneg v fjordu suh in lahek ter kot tak izjemno zračen. A Jagunić priznava: "Razmišljal sem tudi o tem, da bi obupal. Vmes sem postal zelo zaspan in vedel sem, da se, če takrat zaspim, ne bom več zbudil. Zato sem se odločil, da se bom še naprej boril."

Gre sicer za – tudi med slovenskimi adrenalinskimi navdušenci – vse bolj priljubljeno zimsko destinacijo. Gorski vodnik Peter Jeromel je v te konce denimo odpeljal že dve slovenski skupini, vsem, ki jih to zanima, pa svetuje: "Še vedno se vsem lahko nesreče dogajajo, ampak še vedno zmanjšamo lahko število nesreč, s tem, da najemamo kvalificirane gorske vodnike. Da je celotna tura izvedena tako, kot je treba, in potem bo tudi varnost na najvišjem možnem nivoju v danih razmerah."

In, nikar ne pozabite na ustrezno lavinsko opremo, sondo, lopato in žolno torej, še opozarjajo na gorski reševalni zvezi. Nevarnost plazov je ta hip zelo velika tudi v naših gorah. Torkov snežni plaz je odnesel še dve slovenski državljanki: eno v morje, od koder se je uspela rešiti sama, druge pa reševalci do zdaj še niso uspeli najti.