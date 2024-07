Postala bo najmlajša reprezentantka Anglije na mednarodnem športnem tekmovanju

Deklica je sicer skoraj 15 let mlajša od drugega najmlajšega sotekmovalca Lan Yaa, ostali trije člani ekipe pa so še precej starejši, v svojih 30 oz. 40 letih.

Po svoji osupljivi predstavi, ko je premagala več šahovskih velemojstrov, je bila takrat še osemletna Bodhana decembra imenovana za najboljšo igralko na evropskem prvenstvu. Leta 2022 pa je postala tudi prva angleška mladinska svetovna prvakinja po 25 letih. Takrat je uspela v klasičnem, hitrem in blitz tekmovanju.

Bodhana je med najboljšimi na svetu v svoji starostni skupini in velja za bodočo zvezdo v svetu šaha. Profesionalna romunska šahistka Irina Bulmaga jo je po zmagi na evropskem prvenstvu v blitz šahu razglasila za "fenomen".

Angleški mednarodni mojster Lawrence Trent jo je medtem označil za "enega največjih talentov, ki jim je bil priča v zadnjem času". "Zrelost njene igre je resnično dih jemajoča," je še zapisal ter dodal, da ne dvomi, da bo postala najboljša igralka Anglije in "najverjetneje tudi ena največjih, kar jih je igra šaha kdaj videla".

Mlajše generacije je za šah navdihnila tudi serija Damin gambit. Kot poroča Sky News, je serija ustvarila generacijo vzhajajočih britanskih talentov, med katerimi so tudi 15-letni Shreyas Royal, Ethan Pang, najboljši igralec na svetu do devet let, in 10-letni Supratit Banerjee.