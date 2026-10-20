Postavili 'vlado iz nuje': 'Premier bo moral nastopati v vlogi gasilca'

"Romunija po mesecih politične krize potrebuje vlado s polnimi pooblastili. Živimo v svetu, ki postaja vse bolj negotov. Na romunskih mejah poteka vojna, grožnje evropski varnosti pa so večje kot pred leti," je danes v nagovoru poslancem dejal Niculescu.

Parlament je sestavo njegove nove vlade potrdil s prepričljivimi 280 glasovi, potrebnih pa je bilo najmanj 233 glasov.

Niculescu je tako kot četrti kandidat za premierja, ki ga je predlagal predsednik Nicusor Dan, vsaj za zdaj uspel prekiniti večmesečno politično krizo v Romuniji. Ta državo pretresa od maja, ko je parlament izglasoval nezaupnico prejšnji vladi pod vodstvom premierja Ilije Bolojana.

Novo vlado bodo sestavljali predvsem tehnokrati in ministri iz vrst levosredinske socialdemokratske stranke (PSD), ki je največja stranka v državi.