Postavili 'vlado iz nuje': 'Premier bo moral nastopati v vlogi gasilca'

"Romunija po mesecih politične krize potrebuje vlado s polnimi pooblastili. Živimo v svetu, ki postaja vse bolj negotov. Na romunskih mejah poteka vojna, grožnje evropski varnosti pa so večje kot pred leti," je danes v nagovoru poslancem dejal Niculescu.
Parlament je sestavo njegove nove vlade potrdil s prepričljivimi 280 glasovi, potrebnih pa je bilo najmanj 233 glasov.
Niculescu je tako kot četrti kandidat za premierja, ki ga je predlagal predsednik Nicusor Dan, vsaj za zdaj uspel prekiniti večmesečno politično krizo v Romuniji. Ta državo pretresa od maja, ko je parlament izglasoval nezaupnico prejšnji vladi pod vodstvom premierja Ilije Bolojana.
Novo vlado bodo sestavljali predvsem tehnokrati in ministri iz vrst levosredinske socialdemokratske stranke (PSD), ki je največja stranka v državi.
55-letni Niculescu je ugledni nekdanji novinar in diplomat, ki je v preteklosti kot odgovorni urednik vodil romunsko izpostavo francoskega radia RFI in deloval kot dopisnik za več francoskih medijev, kasneje pa je Romunijo zastopal kot veleposlanik v Franciji, Monaku in Andori.
V zadnjih štirih letih je deloval kot državni sekretar na zunanjem ministrstvu, njegova glavna naloga pa je bila zagotoviti vstop Romunije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD).
Niculescu ni član nobene stranke, poleg PSD pa sta njegovo kandidaturo za premierja podprli še desnosredinska Nacionalno-liberalna stranka (PNL) nekdanjega premierja Bolojana in stranka madžarske skupnosti UDMR, ki sicer ne bosta del vlade.
Njegovemu imenovanju je na drugi strani nasprotovalo skrajno desno Zavezništvo za enotnost Romunov (AUR), ki še vedno beleži najvišjo podporo v anketah.
Bolojan je pred dnevi dejal, da bodo Niculescujevo vlado podprli "iz nuje". "Romunija potrebuje delujočo vlado, da prepreči propad nekaterih javnih institucij in osnovnih storitev," je ocenil nekdanji premier.
Nova vlada tako še zdaleč ni trdna, vendar so največje romunske stranke očitno sklenile kompromis, da bi umirile več mesecev trajajočo politično krizo, ki jo je spremljal vzpon skrajne desnice. "Verjetno bomo spomladi priča novemu valu sovražnosti. Premier bo moral v glavnem nastopati v vlogi gasilca," je za AFP dejal politični analitik Sergiu Miscoiu, ki pričakuje napetosti med ministri iz vrst PSD in tehnokrati.
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