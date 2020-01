Postopek proti Trumpu: demokrati predlagajo, republikanci zavrnejo

Trump je pomoč sicer sprostil septembra, ko so ga pri tem ujeli. Obtožen je tudi, da je potem oviral kongresno preiskavo teh dejanj s prepovedjo pričanj državnim uslužbencem in zavračanjem predaje zahtevanih dokumentov.

Trumpovi podporniki so prepričani, da gre za lov na čarovnice, potem ko demokratom, še vedno razočaranim zaradi razpleta volitev, na katerih je zmagal Trump, Hillary Clinton pa izgubila, kljub obsežni preiskavi Trumpa ni uspelo spodnesti z očitki o povezavah z Rusijo in ruskim vmešavanjem v volitve. Tudi več analitikov meni, da ima obtožnica precej trhle noge in dvomijo, da bo postopek učinkovito orodje demokratov, ki želijo po novih predsedniških volitvah znova prevzeti nadzor nad Belo hišo, za zdaj pa imajo precejšnje težave z iskanjem Trumpovega protikandidata in se v lastnih vrstah otepajo očitkov, da je po prvih izločanjih v igri ostalo "premalo raznolikih kandidatov" – torej temnopoltih ali pripadnikov drugih manjšin.

Postopek proti Trumpu sicer poteka, kot je bilo pričakovano – besedne opazke ene in druge strani letijo vsepovprek.

Demokrati so v senatu najprej predlagali izdajo poziva Beli hiši za vse dokumente, ki jih ni hotela predati preiskovalcem predstavniškega doma. Ta predlog je bil v 100-članskem senatu zavrnjen s 53 republikanskimi glasovi proti.

Demokrati so potem predlagali izdajo podobnega poziva State Departmentu in tudi ta predlog je pogorel z izidom 53 proti 47. Nato je sledil predlog za izdajo poziva za dokumente Uradu za upravo in proračun Bele hiše, ki je po Trumpovem ukazu zadrževal izplačilo pomoči Ukrajini. Tudi ta predlog je doživel enako usodo.

Vodja demokratske manjšine Chuck Schummernaj bi imel v rokavu skupaj kar 50 predlogov, pri čemer gre za amandmaje k predlogu resolucije vodje senatne večine o pravilih postopka ustavne obtožbe v senatu.

Schummer je potem predlagal poziv na zaslišanje vršilca dolžnosti šefa kabineta Bele hiše Micka Mulvaneyja in McConnell je določil pol ure premora pred novo debato o amandmaju, obsojenem na neuspeh, in opozoril, da bodo o pričah odločali pozneje.

McConnell je uvodoma za trenutek izgubil popoln nadzor nad člani njegove stranke v senatu, nato pa si ga je povrnil z nekaj spremembami predloga resolucije. Ta zdaj tožilstvu in obrambi omogoča po 24 ur časa za predstavitev svojih primerov v treh dneh. Prej je predlagal le dva dni, kar bi pomenilo, da bi senat štiri dni delal do onemoglosti.

Pomenilo bi tudi, da bo postopek hitro končan v Trumpovo korist. McConnell, ki naj bi sicer želel, da se postopek proti Trumpu konča v desetih dneh, je tudi uslišal zahtevo demokratov, da se ves dokazni material iz predstavniškega doma preda v uporabo senatu.

V podobnem vzdušju so minile tudi naslednje ure, in ko se je lokalni čas približal polnoči, je bilo vsega skupaj zavrnjenih sedem amandmajev. Predlagani osmi pa se je nanašal na zaslišanje nekdanjega Trumpovega svetovalca Johna Boltona - a je bil tudi ta zavrnjen.

Vlogo tožilcev sicer v postopku prevzemajo tako imenovani upravitelji ustavne obtožbe, to so izbrani člani predstavniškega doma kongresa, ki je potrdil ustavno obtožbo. Trumpa zagovarja skupina, sestavljena iz njegovih zasebnih odvetnikov, odvetnika Bele hiše in nekaj znanih obrazov, kot je Alan Dershowitz, ki je med drugim sodeloval pri obrambi neslavnega O. J. Simpsonain je bil nekoč demokrat.

Upravitelje ustavne obtožbe vodi predsednik odbora za obveščanje v predstavniškem domu demokrat iz Kalifornije Adam Schiff, ki je v torek med razpravami ponavljal, da je predsednik zagrešil ustavne prekrške, ki upravičujejo impeachment. Trdil je, da je dokazov za obsodbo že dovolj, vendar so potrebne dodatne priče, da se pokažejo vse razsežnosti Trumpovih dejanj.

Glavni pravnik Bele hiše Pat Cipollone je zagotovil, da ni nobene osnove za ustavno obtožbo, demokrati niso niti blizu potrebnih ustavnih standardov, senat pa mora predsednika oprostiti, ker ni storil ničesar narobe.

"Ukrasti hočejo dvojne volitve," je dejal in nato v nasprotju z dejstvi, kar za pravnika ni lepo, obtožil demokrate, da republikancem v predstavniškem domu niso dovolili dostopa na zaslišanja prič. Ne le da jim je bil dostop omogočen, priče so lahko tudi zasliševali, kar so nekateri počeli z veliko vnemo.

"Trumpov zagovor v senatu je poln retorike in proceduralnih tarnanj ter povsem brez legitimne obrambe postopkov. Raje govori o vsem mogočem drugem, samo o tem, kaj je dejansko storil, pa ne," trdijo demokratski upravitelji impeachmenta.