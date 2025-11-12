Postopek zoper Dodika: Bošnjake označil za Turke, ki lažejo

V predvolilno kampanjo je aktivno vključen tudi Milorad Dodik , ki je v torek zvečer v govoru na predvolilnem shodu stranke v Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske, žalil Bošnjake.

V Republiki Srbski se je minuli teden začela predvolilna kampanja za predsednika te entitete BiH, za položaj pa se poteguje tudi kandidat Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Siniša Karan .

"To mesto ne sme dovoliti dodatne islamizacije. Pustite te zgodbe, da smo vsi enaki ljudje. Nismo iste vere, nihče ne laže bolj in več kot Turek," je dejal po poročanju sarajevskega portala Raport. Svoje privržence je tudi pozval, naj se postavijo po robu "velikemu muslimanskemu nacionalizmu, ki se je spremenil in postal inkarnacija tistega, kar se imenuje politični islam".

Govor je naletel na ostre obsodbe v javnosti in med politiki iz Federacije BiH, ki so ga označili za sovražni govor in pozvali institucije k ukrepanju.

Državna volilna komisija je v sredo za medije v BiH nato potrdila, da je začela postopek proti Dodiku zaradi sovražnega govora.

Predčasne volitve v Republiki Srbski bodo 23. novembra. Razpisali so jih, potem ko je sodišče BiH Dodika spoznalo za krivega zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti ter ga obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki, državna volilna komisija pa mu je nato odvzela predsedniški mandat.