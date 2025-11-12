Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Postopek zoper Dodika: Bošnjake označil za Turke, ki lažejo

Sarajevo, 12. 11. 2025 16.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
6

Državna volilna komisija v BiH je v sredo začela postopek proti nekdanjemu predsedniku entitete Republike Srbske Miloradu Dodiku zaradi sovražnega govora. Dodik je namreč v govoru v Vzhodnem Sarajevu dejal, da ne smejo dopustiti dodatne islamizacije v tem mestu, Bošnjake pa označil za Turke, poročajo mediji v BiH.

V Republiki Srbski se je minuli teden začela predvolilna kampanja za predsednika te entitete BiH, za položaj pa se poteguje tudi kandidat Dodikove Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Siniša Karan.

V predvolilno kampanjo je aktivno vključen tudi Milorad Dodik, ki je v torek zvečer v govoru na predvolilnem shodu stranke v Vzhodnem Sarajevu, ki je del Republike Srbske, žalil Bošnjake.

Milorad Dodik
Milorad Dodik FOTO: Profimedia

"To mesto ne sme dovoliti dodatne islamizacije. Pustite te zgodbe, da smo vsi enaki ljudje. Nismo iste vere, nihče ne laže bolj in več kot Turek," je dejal po poročanju sarajevskega portala Raport. Svoje privržence je tudi pozval, naj se postavijo po robu "velikemu muslimanskemu nacionalizmu, ki se je spremenil in postal inkarnacija tistega, kar se imenuje politični islam".

Govor je naletel na ostre obsodbe v javnosti in med politiki iz Federacije BiH, ki so ga označili za sovražni govor in pozvali institucije k ukrepanju.

Državna volilna komisija je v sredo za medije v BiH nato potrdila, da je začela postopek proti Dodiku zaradi sovražnega govora.

Predčasne volitve v Republiki Srbski bodo 23. novembra. Razpisali so jih, potem ko je sodišče BiH Dodika spoznalo za krivega zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti ter ga obsodilo na leto dni zapora in šestletno prepoved delovanja v politiki, državna volilna komisija pa mu je nato odvzela predsedniški mandat.

dodik rs bih srbska govor sarajevo
Naslednji članek

Nova razkritja: Epstein v sporočilih omenjal Trumpa in mlada dekleta

Naslednji članek

Prvi ruski AI-robot padel na tla nekaj sekund po predstavitvi

SORODNI ČLANKI

Ustavili preiskavo proti Dodiku, sum napada na ustavni red

ZDA odpravile sankcije proti Dodiku

Dodika bo na čelu Republike Srbske zamenjala Ana Trišić Babić

Hrvaški podpredsednik na čelu Republike Srbske

Dodik predlaga umik sankcij proti Pirc Musarjevi in Fajonovi

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandx
12. 11. 2025 17.22
Islam je treba prepovedat in bo veliko problemov reseno….!
ODGOVORI
0 0
Sandx
12. 11. 2025 17.22
Dodik je prvi ki je potomec Turkov….Srbi so vsaj 60% potomci Turkov kar dobro vejo…..zdaj pa kaka proti svojim…
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
12. 11. 2025 16.46
+0
Če ne bi pisali prav vseh bedarij, ki jih izrečejo narcisoidni psihopati ki vodijo države, bi veliko prispevali proti širjenju sovrašva. Vsak povprečen človek ve kdo je ta demokratično izvoljen tip in si misli svoje, le mediji navdušeno širijo te sovražnosti, ki podžigajo. Poden.
ODGOVORI
1 1
manga
12. 11. 2025 16.32
+1
Bodimo vsaj malo objektivni,zna Dodik izgovoriti strupene besede vendar če v Sarajevu govorijo o Republiki Šumski in Srbe imenujejo genocidaši in zato nikdar in nihče ni ne odgovarjal in ni sankcioniran,pustimo naj se sami zmenijo.V resnici gre za odvračanje pozornosti zaradi muslimanskih paravojaških skupinah ki se urijo v Cazinu in srednji Bosni kjer živi veliko Hrvatov.
ODGOVORI
1 0
Maxx365
12. 11. 2025 17.03
+1
A da niso genocidaši, kaj pa so potem, žrtve vojne, ki so jo sami povzročili?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330