Posvojili zapuščeno psičko s 'čudnimi očmi', ko je ta očarala svetovni splet

Kljub njenim težavam z vekami, gre za popolnoma zdravo in veselo psičko, ki je po tem, ko je zavetišče Husky House (Hiša haskijev) objavilo njeno fotografijo na Facebooku, postala še kako popularna – kar 150 ljudi jo je želelo posvojiti. Ob njenih fotografijah so v zavetišču objavili zapis: "Prišla sem od rejca, ki me ni mogel prodati, ker je rekel, da sem videti čudna. Haskiji so čudoviti psi in ne vem, zakaj nisem takšna kot oni. Želim si, da bi bila lepa, in bi me nekdo želel." Zaposlene v zavetišču je skrbelo, da to ne bo delovalo, ampak Jubilee je postala viralna uspešnica.