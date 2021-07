Pot uničujočega tornada na Češkem posnel satelit: prepotoval 26 kilometrov

Pred slabim tednom dni je jug Češke prizadel silovit tornado. Kot so zapisali na Arsu, je bilo po analizi škode ugotovljeno, da je tornado prepotoval 26 kilometrov dolgo pot, njegova širina je bila od 100 do 700 metrov. Sled tornada je posnel tudi satelit Sentinel-2.

Ogromno škodo, ki jo je tornado pustil za seboj, so ves konec tedna pomagali odstranjevati tudi prostovoljci iz celotne države. Tornado je opustošil sedem vasi Južne Moravske na meji z Avstrijo. Neurje sta spremljala močna toča in naliv. V upravnih okrožjih Breclav in Hodonin je bila toča, po poročanju na družbenih omrežjih, v velikosti teniških žogic. Na gradu Valtice, ki je pod Unescovo dediščino, je nastala večmilijonska škoda. Številna stekla so se razbila tudi na baročni zgradbi iz 17. stoletja. Brez električne energije je ostalo okoli 32.000 gospodinjstev.