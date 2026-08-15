Potapljač našel starodavne razbitine: 'Približam se. In srce se mi ustavi'

Potapljač Giacomo De Mola in njegov prijatelj, podvodni lovec in potapljač na dih Igor Bisulli, sta se prejšnji teden potapljala in s sulico lovila ribe ob obali mesta Mazara del Vallo. Približno 50 metrov pod gladino sta nenadoma zagledala nekaj, za kar sta sprva mislila, da je skala. "Nekaj me je gnalo, da preverim. Še zadnji vdih – in se potopim. Vidljivost ni bila najboljša. Zagledam veliko temno gmoto in pomislim: 'Spet ena velika skala,'" je De Mola zapisal v objavi na Instagramu.

'Srce se mi ustavi'

"Približam se. In srce se mi ustavi. To ni bila skala. Pod menoj se je razprostirala ogromna množica amfor. Na stotine amfor, ki so več kot dva tisoč let ležale na morskem dnu. Rimska ladja, speča v tišini Sredozemskega morja. Ko pridem na površje, rečem Igorju: 'Ne moreš si predstavljati, kaj je tam spodaj!'" še lahko preberemo v objavi na Instagramu. Ribiča sta o najdbi nato obvestila Sicilijanski regionalni urad za podvodno kulturno dediščino, ki je o odkritju obvestil specializirano enoto italijanske vojaške policije (Carabinieri) za varovanje kulturne dediščine, pristojno za zaščito starin in arheoloških najdb. Pripadniki carabinierijev so potrdili, da potopljeno plovilo izvira iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pred našim štetjem. Na krovu je prevažalo na stotine glinenih amfor, ki so jih uporabljali za prevoz vina in oljčnega olja, je italijansko ministrstvo za kulturo zapisalo na svoji spletni strani. Razbitino ladje iz rimskega obdobja so odkrili približno pet kilometrov od obale mesta Mazara del Vallo, na globini 46 metrov, je sporočil italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Na morskem dnu so našli na stotine amfor, večinoma tipa Dressel 1A, dve svinčeni sidrni osti ter še eno konstrukcijo iz istega materiala.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Odkrili starodavno rimsko ladjo Italijansko ministrstvo za kulturo

Odkrili starodavno rimsko ladjo Italijansko ministrstvo za kulturo

Odkrili starodavno rimsko ladjo Italijansko ministrstvo za kulturo

Odkrili starodavno rimsko ladjo Italijansko ministrstvo za kulturo

Odkrili starodavno rimsko ladjo Italijansko ministrstvo za kulturo









Giuli je najdbo označil za "eno najpomembnejših podvodnih arheoloških odkritij zadnjih let". Amfore so bile zložene v skoraj dva metra visok kup, ki je bil dolg več kot 20 metrov in širok približno šest metrov. Po navedbah ministrstva za kulturo so bile med najdenimi posodami tudi amfore, kakršne so uporabljali v Severni Afriki, ena od njih pa je starejša, neopunska amfora. Po navedbah carabinierijev bo območje zdaj predmet nadaljnjega dokumentiranja in raziskav, ki jih bo izvajal regionalni urad za podvodno kulturno dediščino. Cilj je pridobiti celovitejšo sliko arheološkega konteksta najdbe in sprejeti ustrezne ukrepe za njeno zaščito. Območje bodo medtem zavarovali pripadniki carabinierijev.

Vode okoli Sicilije, ki so jo najprej kolonizirali stari Grki, nato pa so jo okoli leta 240 pred našim štetjem osvojili Rimljani, so bile ena najpomembnejših trgovskih poti antičnega sveta.