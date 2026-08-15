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Potapljač našel starodavne razbitine: 'Približam se. In srce se mi ustavi'

Mazara del Vallo, 15. 08. 2026 16.26 pred 2 urama 3 min branja 7

Avtor:
Ne.M.
Odkrili starodavno rimsko ladjo

Italijanski podvodni lovec in potapljač na dih ob odkritju ni mogel verjeti svojim očem. Sprva je mislil, da gre za podvodno skalo. A ob obali Sicilije je odkril ostanke dva tisoč let stare rimske transportne ladje.

Potapljač Giacomo De Mola in njegov prijatelj, podvodni lovec in potapljač na dih Igor Bisulli, sta se prejšnji teden potapljala in s sulico lovila ribe ob obali mesta Mazara del Vallo. Približno 50 metrov pod gladino sta nenadoma zagledala nekaj, za kar sta sprva mislila, da je skala. "Nekaj me je gnalo, da preverim. Še zadnji vdih – in se potopim. Vidljivost ni bila najboljša. Zagledam veliko temno gmoto in pomislim: 'Spet ena velika skala,'" je De Mola zapisal v objavi na Instagramu.

'Srce se mi ustavi'

"Približam se. In srce se mi ustavi. To ni bila skala. Pod menoj se je razprostirala ogromna množica amfor. Na stotine amfor, ki so več kot dva tisoč let ležale na morskem dnu. Rimska ladja, speča v tišini Sredozemskega morja. Ko pridem na površje, rečem Igorju: 'Ne moreš si predstavljati, kaj je tam spodaj!'" še lahko preberemo v objavi na Instagramu.

Ribiča sta o najdbi nato obvestila Sicilijanski regionalni urad za podvodno kulturno dediščino, ki je o odkritju obvestil specializirano enoto italijanske vojaške policije (Carabinieri) za varovanje kulturne dediščine, pristojno za zaščito starin in arheoloških najdb. Pripadniki carabinierijev so potrdili, da potopljeno plovilo izvira iz obdobja med 2. in 1. stoletjem pred našim štetjem. Na krovu je prevažalo na stotine glinenih amfor, ki so jih uporabljali za prevoz vina in oljčnega olja, je italijansko ministrstvo za kulturo zapisalo na svoji spletni strani.

Razbitino ladje iz rimskega obdobja so odkrili približno pet kilometrov od obale mesta Mazara del Vallo, na globini 46 metrov, je sporočil italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli. Na morskem dnu so našli na stotine amfor, večinoma tipa Dressel 1A, dve svinčeni sidrni osti ter še eno konstrukcijo iz istega materiala.

Giuli je najdbo označil za "eno najpomembnejših podvodnih arheoloških odkritij zadnjih let". Amfore so bile zložene v skoraj dva metra visok kup, ki je bil dolg več kot 20 metrov in širok približno šest metrov. Po navedbah ministrstva za kulturo so bile med najdenimi posodami tudi amfore, kakršne so uporabljali v Severni Afriki, ena od njih pa je starejša, neopunska amfora. Po navedbah carabinierijev bo območje zdaj predmet nadaljnjega dokumentiranja in raziskav, ki jih bo izvajal regionalni urad za podvodno kulturno dediščino. Cilj je pridobiti celovitejšo sliko arheološkega konteksta najdbe in sprejeti ustrezne ukrepe za njeno zaščito. Območje bodo medtem zavarovali pripadniki carabinierijev.

Vode okoli Sicilije, ki so jo najprej kolonizirali stari Grki, nato pa so jo okoli leta 240 pred našim štetjem osvojili Rimljani, so bile ena najpomembnejših trgovskih poti antičnega sveta.

Odkritje bo po navedbah ministrstva za kulturo prineslo nova spoznanja o tem, kdo je v tistem obdobju plul po teh vodah. "Za zdaj celotne razbitine ne nameravamo dvigniti. Nekatere artefakte bodo morda dvignili na površje za nadaljnje preučevanje – lokacija bi lahko sčasoma postala potapljaško najdišče, morda bodo razbitino nekoč vendarle dvignili. Še veliko je treba raziskati, med drugim tudi krhkost samega najdišča, ugotoviti pa moramo tudi, ali je bilo območje v preteklosti že izropano," je za CNN povedal predstavnik ministrstva. "Za zdaj bo torej ostala tam, kjer je – zaščitena, raziskana in ovrednotena."

Potapljača bosta za svoje odkritje prejela posebno državno priznanje, je sporočilo ministrstvo.

"Težko je opisati občutek, ko si med prvimi ljudmi po skoraj 20 stoletjih, ki so znova zagledali ta kraj," je De Mola zapisal na družbenih omrežjih. "To je brez dvoma najbolj neverjetno odkritje v mojem življenju."

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KOMENTARJI7

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grumf
15. 08. 2026 19.07
46 metrov na dah? Lov s sulico? Neki ne štima klele...
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0 0
asdfghjklč
15. 08. 2026 18.35
Si mislite, 2000 let ... koliko naših prednikov je že šlo od takrat ... Kaj vse se še skriva v globinah italije ...
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+1
1 0
flojdi
15. 08. 2026 18.19
Lepa najdba./.in lepo da je srcek po zaustavitvi spet pognal"
Odgovori
+0
1 1
15. 08. 2026 18.02
Ziher sta imela flaše, sam povedat ne smeta.
Odgovori
+0
1 1
Hihitalec
15. 08. 2026 17.58
Stara novica
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
15. 08. 2026 18.08
Ja res. Potopila se je pred 2000 leti, pa šele zdaj to povedo. Ti ziher veš kakšno ime je nosila ladja in koliko jih je bilo na krovu.
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+1
2 1
graf
15. 08. 2026 17.03
kapo dol vsakemu ki se na dah potopi 50m ...
Odgovori
+9
9 0
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