Potapljač v morju 'ulovil' meč, star okoli 900 let

V rokah je držal meč, za katerega arheologi verjamejo, da je star približno 900 let. Meč se je skrival približno 200 metrov od obale in štiri metre pod gladino. Dragoceno najdbo je najditelj takoj predal oblastem, ki so takoj začele s preiskovanjem izvora. Meč je bil ob odkritju povsem prerasel z morskimi organizmi.

Oblasti so sporočile, da ga bodo v roke najprej dobile strokovne službe, ki ga bodo očistile, nato pa ga bodo postavili na razstavo, ki si jo bodo lahko ogledali vsi, piše BBC. "Meč, ki je zelo dobro ohranjen, je čudovita in redka najdba, in očitno izvira iz časa križarskih vojn," so sporočile oblasti.

Kot je povedal navdušeni najditelj, je vznemirljivo odkriti tako oseben predmet in se vrniti v povsem drugo časovno odboje z vitezi, meči in oklepi. Najdba naj bi izhajala iz bitke pri Arsufu med tretjo križarsko vojno.