Potapljača po letalo s truploma 162 metrov globoko

V Zgornji Avstriji se pripravljajo na nov, tehnično izjemno zahteven poskus dviga manjšega propelerskega letala, ki je prejšnjo sredo strmoglavilo v jezero Attersee.
Razbitina leži približno 300 metrov od obale na globini okoli 162 metrov. V njej sta še vedno trupli 19-letne učenke letenja in njenega 24-letnega inštruktorja.
Ker dosedanji poskusi niso bili uspešni, bodo tokrat nalogo prevzeli specializirani potapljači.
Dva sta v Steinbach ob Atterseeju prispela že v soboto zvečer. Po naročilu državnega tožilstva v Welsu se bosta danes skušala spustiti vse do razbitine in nanjo namestiti vrvi, s katerimi bi lahko letalo skupaj s truploma dvignili na površje.
Prav globina predstavlja največjo težavo reševalne operacije. Pri običajnih potapljaških akcijah lahko potapljači pomagajo približno do globine 40 metrov, razbitina pa leži več kot štirikrat globlje.
Zato so reševalci sprva uporabili daljinsko vodenega podvodnega robota. Njegova naloga se na prvi pogled ni zdela zapletena, na razbitino bi moral namestiti oziroma napeljati zanko, na katero bi nato pritrdili vrv za dvig letala.
Toda na globini več kot 160 metrov se je tudi to izkazalo za izjemno zahtevno. "Razbitina leži na dnu jezera. Enorokega robota moramo upravljati z igralno palico in poskušati okoli nje napeljati nekakšno zanko," je težave v soboto opisal poveljnik okrožnih gasilcev Wolfgang Hufnagl. Dodatno težavo je predstavljalo guganje čolna, na katerem so bili med operacijo.
Robotu ni uspelo priti pod letalo, na sprednjem delu in krilih pa reševalci niso našli primernega mesta, kamor bi lahko varno pritrdili vrvi.
Po večurnih poskusih so reševalci tako v soboto popoldne akcijo prekinili. Zaradi "izjemne kompleksnosti" operacije so se nato odločili za precej zahtevnejšo možnost, torej neposreden spust specializiranih potapljačev do razbitine.
Vzrok letalske nesreče še preiskujejo. Prav dvig razbitine bi lahko preiskovalcem omogočil podrobnejši pregled letala in pomagal pri ugotavljanju, kaj se je zgodilo pred strmoglavljenjem.
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