Potapljača po letalo s truploma 162 metrov globoko

V Zgornji Avstriji se pripravljajo na nov, tehnično izjemno zahteven poskus dviga manjšega propelerskega letala, ki je prejšnjo sredo strmoglavilo v jezero Attersee.

Razbitina leži približno 300 metrov od obale na globini okoli 162 metrov. V njej sta še vedno trupli 19-letne učenke letenja in njenega 24-letnega inštruktorja.

Ker dosedanji poskusi niso bili uspešni, bodo tokrat nalogo prevzeli specializirani potapljači.

Dva sta v Steinbach ob Atterseeju prispela že v soboto zvečer. Po naročilu državnega tožilstva v Welsu se bosta danes skušala spustiti vse do razbitine in nanjo namestiti vrvi, s katerimi bi lahko letalo skupaj s truploma dvignili na površje.