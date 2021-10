Potapljače v bližini Trogirja presenetila meduza velikanka

V bližini Trogirja so potapljači naleteli na meduzo velikanko, ki je po oceni oceanografov iz Splita med kraki merila tudi do pet metrov. Vrsta, znana kot kompasni klobučnjak, živi v Jadranskem morju, čeprav le redko zatava na območje osrednjega Jadrana. Splitski inštitut za oceanografijo in ribištvo je ob deljenih fotografijah orjakinje zapisal, da še nikoli niso videli tako velikega primerka.

Potapljače, ki so se 9. oktobra potapljali v bližini Trogirja, je šokirala 'morska pošast'. V morskih globinah so se namreč srečali z velikansko meduzo, ki je med nasprotnima krakoma merila tudi do pet metrov.

Gre za meduzo vrste kompasni klobučnjak (Chrysaora hysoscella), premer njenega klobuka pa običajno meri do 30 centimetrov. Tej vrsti meduze se je treba ob srečanju izogniti, saj ob dotiku povzroča opekline. A znanstveniki so bili nad velikostjo živali presenečeni. Kot so dejali oceanografi iz Splita, tako velikega primerka niso videli še nikoli. Fotografije meduze velikanke je splitski inštitut za oceanografijo in ribištvo delil tudi na spletu.

