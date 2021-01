Potapljači našli črno skrinjico strmoglavljenega letala

Potapljači so v morju, kjer je strmoglavilo indonezijsko potniško letalo, našli črno skrinjico. Ali gre za zapisovalnik podatkov o letu ali zapisovalnik podatkov v pilotski kabini, še ni znano.

Potapljači so se dokopali do črne skrinjice strmoglavljenega indonezijskega letala, poroča dpa. Po poročanju lokalne televizije so potapljači našli eno črno skrinjico, ni pa znano, ali so našli zapisovalnik podatkov o letu ali zapisovalnik podatkov v pilotski kabini ali oboje. Podatki iz črne skrinjice bi namreč lahko preiskovalcem pomagali osvetliti vzrok nesreče.

icon-expand Razbitine indonezijskega letala FOTO: AP

Indonezijske oblasti so sicer v torek napotile dodatno osebje na mesto iskalne akcije. V iskanje je bilo tako vključenih najmanj 3600 ljudi, dan prej jih je bilo 2600, iskanju pa se je pridružila tudi ladja s podvodnim sonarjem, je povedal general Sarman, vodja operacij Nacionalne agencije za iskanje in reševanje. Iskalci so sicer že našli dele letala, vključno s pokvarjeno turbino motorja, v ponedeljek pa so tudi že identificirali prvo žrtev strmoglavljenja, in sicer s pomočjo prstnih odtisov.

Spomnimo, da je letalo prevoznika Sriwijaya Air z letališča v Džakarti poletelo v soboto ob 14.36 po lokalnem času. Samo štiri minute za tem so z letalom izgubili stik. Po podatkih spletnega mesta za sledenje letov Flightradar24.com naj bi letalo v manj kot minuti izgubilo 3000 metrov višine. Očividci so povedali, da so slišali vsaj eno eksplozijo. Na krovu je bilo 50 potnikov ter 12 članov posadke, vsi pa so bili indonezijski državljani.