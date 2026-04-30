Tujina

Našli razbitine največje ameriške pomorske izgube v prvi svetovni vojni

Washington, 30. 04. 2026 11.46 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Arhivska slika ladje Tampa

Nemška podmornica je med prvo svetovno vojno potopila ladjo ameriške obalne straže Tampa, pri čemer je umrlo vseh 131 članov posadke, kar ostaja največja izguba življenj v ameriški pomorski bitki v prvi svetovni vojni. Po več kot 107 letih so britanski potapljači odkrili njene razbitine ob obali Cornwalla.

Nemški poveljnik podmornice je ob obali južne Anglije v večernem mraku zagledal silhueto svoje tarče in ukazal posadki, naj izstreli torpedo. To je bil zadnji trenutek, ko je nekdo ugledal ladjo ameriške obalne straže Tampa in njenih 131 članov posadke – za več kot 107 let.

Tri minute zatem je namreč Tampa potonila na dno Atlantika, pri čemer je umrla celotna posadka. To je bila največja pomorska izguba ameriških sil med prvo svetovno vojno, navaja CNN.

Razbitine ladje ameriške obalne straže Tampa
Razbitine ladje ameriške obalne straže Tampa
FOTO: Obalna straža ZDA

V sredo je obalna straža sporočila, da je ekipa britanskih potapljačev prejšnji konec tedna našla razbitine ladje na globini 91 metrov, približno 80 kilometrov od obale Cornwalla, lahko preberemo na spletni strani Obalne straže ZDA.

Razbitine je našla ekipa Gasperados, ki je sodelovala tudi z zgodovinarji in raziskovalci, piše na njihovi Facebook strani. Tampo so iskali že od leta 2023.

"To odkritje je rezultat treh let raziskovanja. Tampa je izjemnega pomena za Združene države Amerike in sorodnike vseh, ki so umrli tistega dne. Njihovo zadnje počivališče je končno znano," je v objavi na Facebooku dejal vodja potapljaške ekipe Steve Mortimer.

Obalna straža je sporočila, da je skupini posredovala zapise in podatke, s katerimi so potrdili, da razbitine res pripadajo ladji Tampa. "To je vključevalo arhivske slike palubne opreme, ladijskega krmila, zvona, oborožitve ter druge arhivske posnetke ladje Tampa," je v izjavi povedal William Thiesen, zgodovinar za atlantsko območje pri ameriški obalni straži.

Njeno zadnje potovanje

Zgodovina ladje Tampa, ki jo je pripravila obalna straža, podrobno opisuje njeno zadnje potovanje. 17. septembra 1918 je ladja začela spremljati konvoje v atlantskih vodah. Nato je 26. septembra kapitan Tampe zaprosil za dovoljenje, da zapusti konvoj, ki ga je spremljala, saj je ladji nevarno zmanjkovalo premoga za pogon kotlov in je morala na oskrbo, lahko preberemo v pripravljenem opisu. Poveljniki so njegovo prošnjo odobrili in ladja se je okoli 16. ure s polno hitrostjo odpravila proti pristanišču v Walesu.

Arhivska fotografija ladje Tampa
Arhivska fotografija ladje Tampa
FOTO: Obalna straža ZDA

Okoli 20.15 jo je opazila nemška podmornica UB-41, ki je izstrelila en sam torpedo. Eksploziji torpeda je sledila še druga eksplozija, ki jo je po podatkih obalne straže povzročil bodisi vžig premogovega prahu bodisi detonacija globinskih bomb na krovu Tampe.

Na krovu je bilo 111 obalnih stražarjev, štirje mornarji ameriške mornarice in 16 Britancev, vključno z osebjem kraljeve mornarice in civilisti. Obalni stražarji so prihajali iz vseh družbenih slojev in regij ZDA, med njimi pa so bili tudi priseljenci iz Rusije in Norveške.

Obalna straža je sporočila, da pripravlja načrte za nadaljnje raziskovanje razbitine z uporabo avtonomnih sistemov in robotike.

razbitine tampa ladja zda nemčija prva svetovna vojna

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nace Štremljasti
30. 04. 2026 14.24
še forda naj potopijo
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
30. 04. 2026 12.59
Nikar prehitevat. Lahko se zgodi, da največja še pride blizu Ormußjevoźine!?
Odgovori
-4
2 6
M_teoretik
30. 04. 2026 13.10
* Ormuške ožine
Odgovori
-2
2 4
ptuj.si
30. 04. 2026 13.37
Gre domov največja.
Odgovori
+4
4 0
