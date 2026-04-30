Našli razbitine največje ameriške pomorske izgube v prvi svetovni vojni

Nemški poveljnik podmornice je ob obali južne Anglije v večernem mraku zagledal silhueto svoje tarče in ukazal posadki, naj izstreli torpedo. To je bil zadnji trenutek, ko je nekdo ugledal ladjo ameriške obalne straže Tampa in njenih 131 članov posadke – za več kot 107 let. Tri minute zatem je namreč Tampa potonila na dno Atlantika, pri čemer je umrla celotna posadka. To je bila največja pomorska izguba ameriških sil med prvo svetovno vojno, navaja CNN.

Razbitine ladje ameriške obalne straže Tampa FOTO: Obalna straža ZDA

V sredo je obalna straža sporočila, da je ekipa britanskih potapljačev prejšnji konec tedna našla razbitine ladje na globini 91 metrov, približno 80 kilometrov od obale Cornwalla, lahko preberemo na spletni strani Obalne straže ZDA. Razbitine je našla ekipa Gasperados, ki je sodelovala tudi z zgodovinarji in raziskovalci, piše na njihovi Facebook strani. Tampo so iskali že od leta 2023.

"To odkritje je rezultat treh let raziskovanja. Tampa je izjemnega pomena za Združene države Amerike in sorodnike vseh, ki so umrli tistega dne. Njihovo zadnje počivališče je končno znano," je v objavi na Facebooku dejal vodja potapljaške ekipe Steve Mortimer. Obalna straža je sporočila, da je skupini posredovala zapise in podatke, s katerimi so potrdili, da razbitine res pripadajo ladji Tampa. "To je vključevalo arhivske slike palubne opreme, ladijskega krmila, zvona, oborožitve ter druge arhivske posnetke ladje Tampa," je v izjavi povedal William Thiesen, zgodovinar za atlantsko območje pri ameriški obalni straži.

Njeno zadnje potovanje

Zgodovina ladje Tampa, ki jo je pripravila obalna straža, podrobno opisuje njeno zadnje potovanje. 17. septembra 1918 je ladja začela spremljati konvoje v atlantskih vodah. Nato je 26. septembra kapitan Tampe zaprosil za dovoljenje, da zapusti konvoj, ki ga je spremljala, saj je ladji nevarno zmanjkovalo premoga za pogon kotlov in je morala na oskrbo, lahko preberemo v pripravljenem opisu. Poveljniki so njegovo prošnjo odobrili in ladja se je okoli 16. ure s polno hitrostjo odpravila proti pristanišču v Walesu.

Arhivska fotografija ladje Tampa FOTO: Obalna straža ZDA