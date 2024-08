Potapljači našli še zadnjo žrtev brodoloma

56-metrska luksuzna jahta Bayesian je potonila v ponedeljek zgodaj zjutraj, potem ko je območje ob obali Porticella zajela vodna tromba. Na krovu plovila je bilo v času nesreče 22 ljudi, od tega 12 potnikov in 10 članov posadke. Obalna straža je rešila 15 ljudi, eno truplo so našli že v ponedeljek.

Reševalci so nato v sredo iz morja izvlekli štiri trupla, in sicer so našli vodjo banke Morgan Stanley International Jonathana Bloomerja in njegovo soprogo Judy ter odvetnika britanske odvetniške pisarne Clifford Chance Chrisa Morvilla in njegovo ženo Nedo.