Potapljači ob škotski obali našli razbitine vojaške ladje iz prve svetovne vojne

Organizacija Lost in Waters Deep, s katero potapljači sodelujejo, je na družbenem omrežju Facebook objavila fotografijo najdbe in ekipe potapljačev, ob tem pa zapisala, da je skupina izkušenih tehničnih potapljačev 11. avgusta našla razbitino na 110 metrih globine. Zapisali so še, da je 15. oktobra 1914 vojaško ladjo HMS Hawke torpedirala podmornica U-9 in da je skupaj z njo potonilo tudi 524 mornarjev.

"V organizaciji smo zelo ponosni, da lahko sodelujemo s tako izjemnimi ljudmi," so svoj zapis zaključili. Za CNN pa je o najdbi spregovoril eden od potapljačev, Will Schwarz. "Ladja leži na desnem boku, izgleda pa povsem nedotaknjeno," je povedal Schwarz. "Tudi orožje je videti, kot da je še vedno uporabno, zelo čisto, neverjetno. Še nikoli nisem videl takšnega orožja v tako dobrem stanju. Zdi se nam neverjetno, se pa zavedamo, da je s tem orožjem 524 fantov izgubilo življenje," je dodal.

V telefonskem pogovoru je Schwarz povedal še, da je bilo potrebnih le 7 minut, da je ladja po zadetku zdrsnila v globine. "Zgodovinarji so mnenja, da naj bi eksplodirala ladjiska zalogovnica, kjer je bilo shranjeno strelivo in tako naj bi umrlo 524 mornarjev, med njimi pa je bilo še veliko kadetov, ki so bili celo mlajši od 18 let. Najmlajši, ki je umrl je bil star šele 14 let," je povedal Schwarz.

Organizaciji Lost in waters deep in pa Buchan divers, ki se ukvarjata z identifikacijo škotskih ladijskih razbitin, sta za določitev lokacije razbitine najprej zbrali dokaze, kot so dnevniki nemške podmornice, ki je izstrelila torpedo in bližnje ladje, ki so napad preživele. Glede na vse te podatke, pa so pregledali karte in pregledali morsko dno in tako prišli do ladje. Naleteli so na predmet, ki je bil podoben ladji, odločili so se nanj prejšnjo nedeljo potopili. Zaradi globine razbitine so se tam lahko zadržali le za 20 minut in se čez nekaj dni ponovno vrnili v globine, tako je najdbo razložil Schwarz.

"Človeških ostankov ni bilo videti, smo pa našli skodelice, posodo, krožnike, našli smo tudi navigacijsko opremo. Vse je v presenetljivo dobrem stanju, še vedno je vidna paluba iz tikovine, les je še vedno enak," je povedal.

Čeprav potapljači niso naleteli na noben neposredni dokaz, da gre res za ladjo HMS Hawke, so prepričani, da so odkrili prav to ladjo. "Na tem območju je le ena vojaška ladja, ki je bila registrirana kot izgubljena. Ustreza identifikacijskim znakom rušilca razreda Edgar, kar pomeni da je res lahko le Hawke," je zaključil Schwarz.