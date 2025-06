'Potapljajoči se' katamaran po nesreči končno v pristanišču

Po stabilizaciji in izravnavi trupa, ki je zagotovila, da se ne bo potopil, je bil katamaran Melita v sredo, ob 18.30, varno odvlečen in privezan v pristanišču Gaženica, poroča Net.hr.

Od trenutka nesreče, v noči s 16. na 17. junij, je bila ladja v Zadrskem kanalu, vse aktivnosti pa so bile usmerjene v njeno zavarovanje in preprečevanje potopitve. Po stabilizaciji in izravnavi trupa so omogočili varno vleko v pristanišče. Dopoldne so izpraznili rezervoarje za gorivo, po besedah ladjarja pa so se začele priprave na prenos ladje v ladjedelnico "Iskra - Šibenik".