Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Potegavščina s toaletnim papirjem se je končala s smrtjo učitelja

Atlanta, 10. 03. 2026 10.21 pred 1 uro 2 min branja 18

Avtor:
M.S.
Smrt učitelja v Georgii

V ameriški zvezni državi Georgia je umrl 40-letni srednješolski učitelj, potem ko ga je med izvajanjem potegavščine s toaletnim papirjem na njegovem domu po nesreči povozil eden od učencev. Temu zdaj grozi dolgoletna zaporna kazen, družina pokojnega učitelja pa urad tožilca poziva, naj umakne obtožnico, saj da je šlo za tragično nesrečo in ne naklepno dejanje.

Pet najstnikov se je pozno zvečer pojavilo na domu srednješolskega učitelja, 40-letnega Jasona Hughesa. Drevesa pred njegovo hišo so zavili v toaletni papir, kar je v ZDA pogosta potegavščina v času maturantskih plesov.

A sprva nedolžna šala se je sprevrgla v tragedijo. Ko je Hughes izstopil iz hiše, da bi presenetil učence, se je spotaknil in padel, eden od učencev pa ga je nato med begom po nesreči povozil. Učitelja so reševalci prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.

Kot so pojasnili v šerifovem uradu, je 18-letni voznik Jayden Ryan Wallace obtožen uboja z motornim vozilom, kar se po zakonodaji v Georgii kaznuje z zaporno kaznijo od treh do 15 let. Obtožen je tudi nepremišljene vožnje, kar pa je prekršek. Preostali štirje najstniki so medtem obtoženi vdora in odmetavanja smeti na zasebni posesti.

Odločitev o tem, kakšna kazen bo zdaj doletela srednješolce, je v rokah okrožnega tožilca, ki pa za AP ni želel komentirati primera.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina pokojnega učitelja je oblasti pozvala, naj umaknejo vse obtožbe, saj da je šlo za tragično nesrečo, Hughes pa da je učence imel rad.

"To je grozna tragedija in naša družina je odločena preprečiti, da bi se zgodila še ena tragedija, ki bi uničila življenja teh učencev," so zapisali v izjavi za medije. Hughes je na srednji šoli North Hall v mestu Gainesville poučeval matematiko.

Eden od Hughesovih sosedov, Ty Talley, je povedal, da je potegavščina s toaletnim papirjem del tradicije, s katero se učenci North Halla v času maturantskega plesa pošalijo na račun učiteljev. "Ni šlo za nič zlonamernega. Bila je le potegavščina, to sem počel tudi sam kot otrok," je dodal.

Dan pred smrtjo učitelja je sicer šola objavila dopis, v katerem je učence pozvala, naj se vzdržijo kakršnih koli potegavščin, ki bi povzročile materialno škodo. Opozorili so tudi na resne posledice, ki bi lahko pri tem nastale.

zda potegavščina učitelj

Dvojni umor v Gospiću: moški naj bi ubil mamo in babico

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Justice4all
10. 03. 2026 11.59
Podvig vlade glede vračanja orožje je uspel v celoti....Se je takoj vrnilo v prave roke v NM...
Odgovori
+1
1 0
Big M
10. 03. 2026 11.56
Kak rečejo: "Only in Murica!"
Odgovori
+1
1 0
daiči
10. 03. 2026 11.53
vidm d sutarov zakon deluje na povno, dol u novmu mestu
Odgovori
+5
6 1
NeXadileC
10. 03. 2026 11.52
Ameri imajo ene zelo nezdrave potegavščine, navade in šege
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
10. 03. 2026 11.50
Najbolj premaknjen je pa tisti ,ki v ta članek mesa domačo politiko. Bo treba na zdravljenje..
Odgovori
+2
2 0
Koronavirusovec
10. 03. 2026 12.02
si predstavljaš, da daš sam seb plus
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
10. 03. 2026 11.44
Samo v Ameriki.
Odgovori
+1
1 0
Dragica Cegler
10. 03. 2026 11.38
Pa khe ti človek vidiš razum?V ovijanje dreves,,da povozil človeka Očitno ga orinanjkuje tudi tebi.Ce bi to storili kateremu od mojih najbližjih,,bi zahtevala,če bi imela pri tem besedo dosmrtno fizično delo tej mulariji ,da nebi imeli časa razmišljati o bedarijah.Ocitno tudi sorodnikom manjka razuma.
Odgovori
-5
1 6
Koronavirusovec
10. 03. 2026 11.41
nauči se brati lepo te prosim, govoriš ravno nasprotno kar pravi članek
Odgovori
+3
3 0
Dragica Cegler
10. 03. 2026 11.34
In seveda mularijo odpustiti,človek oa je umrl Zato oa smo tam kjer smo ,nobenih kazni,se kahko deka kar se jim zljubi.Da greš drevo ovirati v wc papir,pa moraš biti ornk premaknjen.Seveda bo do čez nekaj časa spet to naredili
Odgovori
-7
1 8
Hugh_Mungus
10. 03. 2026 11.37
Tako premaknjen, kot ste v SDS, ni nihče. Nesreče se pač dogajajo
Odgovori
-2
4 6
Koronavirusovec
10. 03. 2026 11.38
res smešen in nerazumen komentar. kdo je pa to mularijo odpustil? če, vsaj tako članek pravi, ne bi svojci imeli besedo zraven, bi mu bilo sojeno za umor
Odgovori
-2
1 3
Justice4all
10. 03. 2026 11.28
Nažalost se zgodijo tudi take stvari....Mi smo jih ušpičili na kupe še hujših,pa na srečo ni nihče umrl.. Sožalje družini...
Odgovori
+7
7 0
Hugh_Mungus
10. 03. 2026 10.42
Še je nekaj razuma med Američani...
Odgovori
+3
6 3
ipsidipsiloreumadministratumidiotum
10. 03. 2026 10.59
In kje v članku ti vidiš razum?
Odgovori
-2
4 6
Hugh_Mungus
10. 03. 2026 11.38
Moraš prebrati kaj več od naslova. Sej bo
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
zadovoljna
Portal
Osvojite lahko srečanje z Domnom Prevcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564