Potegavščina s toaletnim papirjem se je končala s smrtjo učitelja

Pet najstnikov se je pozno zvečer pojavilo na domu srednješolskega učitelja, 40-letnega Jasona Hughesa. Drevesa pred njegovo hišo so zavili v toaletni papir, kar je v ZDA pogosta potegavščina v času maturantskih plesov.

A sprva nedolžna šala se je sprevrgla v tragedijo. Ko je Hughes izstopil iz hiše, da bi presenetil učence, se je spotaknil in padel, eden od učencev pa ga je nato med begom po nesreči povozil. Učitelja so reševalci prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.

Kot so pojasnili v šerifovem uradu, je 18-letni voznik Jayden Ryan Wallace obtožen uboja z motornim vozilom, kar se po zakonodaji v Georgii kaznuje z zaporno kaznijo od treh do 15 let. Obtožen je tudi nepremišljene vožnje, kar pa je prekršek. Preostali štirje najstniki so medtem obtoženi vdora in odmetavanja smeti na zasebni posesti.

Odločitev o tem, kakšna kazen bo zdaj doletela srednješolce, je v rokah okrožnega tožilca, ki pa za AP ni želel komentirati primera.