Potegavščina s toaletnim papirjem se je končala s smrtjo učitelja

Pet najstnikov se je pozno zvečer pojavilo na domu srednješolskega učitelja, 40-letnega Jasona Hughesa. Drevesa pred njegovo hišo so zavili v toaletni papir, kar je v ZDA pogosta potegavščina v času maturantskih plesov.
A sprva nedolžna šala se je sprevrgla v tragedijo. Ko je Hughes izstopil iz hiše, da bi presenetil učence, se je spotaknil in padel, eden od učencev pa ga je nato med begom po nesreči povozil. Učitelja so reševalci prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi poškodb umrl.
Kot so pojasnili v šerifovem uradu, je 18-letni voznik Jayden Ryan Wallace obtožen uboja z motornim vozilom, kar se po zakonodaji v Georgii kaznuje z zaporno kaznijo od treh do 15 let. Obtožen je tudi nepremišljene vožnje, kar pa je prekršek. Preostali štirje najstniki so medtem obtoženi vdora in odmetavanja smeti na zasebni posesti.
Odločitev o tem, kakšna kazen bo zdaj doletela srednješolce, je v rokah okrožnega tožilca, ki pa za AP ni želel komentirati primera.
Družina pokojnega učitelja je oblasti pozvala, naj umaknejo vse obtožbe, saj da je šlo za tragično nesrečo, Hughes pa da je učence imel rad.
"To je grozna tragedija in naša družina je odločena preprečiti, da bi se zgodila še ena tragedija, ki bi uničila življenja teh učencev," so zapisali v izjavi za medije. Hughes je na srednji šoli North Hall v mestu Gainesville poučeval matematiko.
Eden od Hughesovih sosedov, Ty Talley, je povedal, da je potegavščina s toaletnim papirjem del tradicije, s katero se učenci North Halla v času maturantskega plesa pošalijo na račun učiteljev. "Ni šlo za nič zlonamernega. Bila je le potegavščina, to sem počel tudi sam kot otrok," je dodal.
Dan pred smrtjo učitelja je sicer šola objavila dopis, v katerem je učence pozvala, naj se vzdržijo kakršnih koli potegavščin, ki bi povzročile materialno škodo. Opozorili so tudi na resne posledice, ki bi lahko pri tem nastale.
