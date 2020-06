Poteka obsežna operacija čiščenja, aretirali tri osebe

Med prijetimi so direktor termoelektrarne Pavel Smirnovin dva inženirja, ki jih preiskovalci sumijo kršitve pravil za zaščito okolja. Če bodo obsojeni, jim grozi do pet let zapora.

Gorivo je iz termoelektrarne v mestu Norilsk izteklo, ker se je začela potapljati podporna struktura rezervoarja. V podjetju Norilsk Nickel, katerega hčerinsko podjetje NTEK je lastnik elektrarne, navajajo, da podporni stebri stojijo na permafrostu, ki pa se zaradi nadpovprečno visokih temperatur tali.

Preiskovalci so v sredo sporočili, da je bil rezervoar leta 2018 potreben velikega popravila, a naj bi ga osumljenci še naprej uporabljali, pri čemer da je šlo kršitev pravil varnosti. "Posledično se je zgodila nesreča,"so zapisali v izjavi.

Norilsk Nickel medtem trdi, da je bil leta 1985 zgrajen rezervoar leta 2017 in 2018 deležen popravila, po katerem naj bi prestal varnostno preverjanje.