Potekajo pogajanja o prekinitvi ognja, v Dženinu umrla dva otroka

Po poročanju katarske televizije Al Jazeera sta direktorja obveščevalnih agencij igrala pomembno vlogo že pri zadnjem sestanku 9. novembra, po katerem so se dogovorili o osnovnem štiridnevnem humanitarnem premoru. Prekinitev ognja so vmes podaljšali za dva dneva, kar pomeni, da se trenutni dogovor izteče v četrtek ob 7. uri po lokalnem času.ž

Direktor ameriške obveščevalne agencije CIA William Burns in vodja izraelske obveščevalne agencije Mosad David Barnea sta v torek po informacijah dpa prispela v Doho in sodelovala pri pogajanjih skupaj s katarskim premierjem Mohamedom bin Abdulrahmanom al Tanijem , ki je tudi zunanji minister.

Neimenovan vir blizu palestinskega gibanja Hamas je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je gibanje pripravljeno premirje podaljšati za štiri dni. Ob tem naj bi privolilo tudi v dodatne izpustitve talcev v zameno za v Izraelu zaprte Palestince.

Danes se sicer pričakuje še ena izmenjava. Hamas je Izraelu po poročanju medijev že posredoval najnovejši seznam talcev. Točne številke talcev, ki jih bodo predvidoma izpustili danes, časnik Times of Israel ni navedel. Bo pa to šesta skupina talcev, ki jo bodo izpustili iz Gaze.

V zadnji izmenjavi v torek zvečer je Hamas izpustil 12 ljudi, od tega dva tajska delavca in deset Izraelcev, med njimi več oseb z dvojnim državljanstvom. Izrael je v zameno izpustil 20 palestinskih zapornikov, žensk in mladoletnikov. Skupno so doslej izpustili 81 talcev, Izrael pa je iz zaporov izpustil 180 Palestincev.

V mednarodni skupnosti so glasni pozivi k podaljšanju prekinitve ognja in vzpostavitvi trajnega premirja. V sredo so k podaljšanju prekinitve ognja med drugim pozvale države skupine G7, ki so obenem zahtevale izpustitev vseh talcev.

ZDA si prizadevajo za premirje, pravi Blinken

"Želimo, da se prekinitev ognja podaljša, saj omogoča izpustitev talcev, njihovo vrnitev domov in združitev z družinami. Omogočila nam je tudi, da smo okrepili dobavo humanitarne pomoči v Gazo," je po današnjem srečanju zunanjih ministrov zveze Nato v Bruslju izjavil državni sekretar ZDA Antony Blinken. Ob tem je ocenil, da si podaljšanja prekinitve ognja želi tudi Izrael, saj si prizadeva osvoboditi vse zajete talce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Blinken bo v prihodnjih dneh obiskal Izrael in zasedeni Zahodni breg. V Tel Avivu se bo sestal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, v Ramali pa s palestinskim predsednikom Mahmudom Abasom. V ospredju pogovorov bo podaljšanje prekinitve ognja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Škoda v Gazi je neverjetna"

Kot je Al Jazeero dejal župan mesta Gaze, Yahya al-Sarraj je obseg škode, ki so jo izraelski napadi pustili za seboj, šele zdaj malce bolj razviden.