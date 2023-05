Potem ko je padel v ogrado, so ga krokodili raztrgali

72-letnik naj bi kričal na pomoč, vendar ga njegovi sodelavci niso mogli rešiti iz čeljusti krokodilov.

Po poročanju BBC-ja, so krokodili njegovo telo raztrgali na koščke. V grozljivem napadu naj bi živali Luanu odgriznile in pogoltnile roke in eno nogo. Kar je ostalo od njegovega telesa, je bilo prekrito z ugrizi. Luan je bil predsednik lokalnega združenja rejcev krokodilov, več let se je ukvarjal s to dejavnostjo in bil velik poznavalec krokodilov. Njegova družina ga je sicer že več let pozivala naj preneha gojiti plazilce. Krokodile v tej državi jugovzhodne Azije gojijo zaradi jajc, kože in mesa.