Rezultatov dodatnih toksikoloških in histoloških preiskav Kristiana Josipa Periša, ki je 21. oktobra umrl v zagrebški psihiatrični kliniki Sveti Ivan, še ni. Je pa usodnega večera zdravstveni tehnik – eden od osumljenih zaposlenih s posnetka nadzorne kamere v sobi, tudi sam poiskal pomoč na urgenci. Kot izhaja iz dokumentacije, ki so jo na vpogled dobili novinarji hrvaškega Jutarnjega lista, si je pri obvladovanju Periša izpahnil ramo. V enem od poročil je navedeno, da je tehnik med "prisilnim omejevanjem gibanja heteroagresivnega, vznemirjenega in agresivnega pacienta" okoli 20. ure "utrpel izpah desne rame, zaradi česar je potreboval obravnavo na Enotnem oddelku za nujne sprejeme Sv. Duh".

Perišu na obraz držal vzglavnik

Gre za zdravstvenega tehnika, ki je v Periševo sobo, skupaj s še petimi osebami, prvič svtopil okoli 19.40, med večerno vizito. In nato še enkrat 20 minut pozneje, ko je 32-letnik, ki je bil sicer privezan na posteljo, poskušal vstati. Kot je preiskovalcem povedala nekdanja direktorica klinike Majda Grah, je bil omenjeni tehnik eden od dveh zaposlenih, ki sta "pacienta udarjala s pestmi in komolci". Prav on pa naj bi bil tudi tisti, ki je "s kolenom blazino pritiskal na pacientovo glavo".

Še en pretresljiv primer iz iste bolnišnice

Medtem pa hrvaški spletni portal Net.hr razkriva še en primer iz zagrebške psihiatrične klinike, ki ga že preiskuje Državno odvetništvo Republike Hrvatske (DORH). Sredi septembra se je tam sam zažgal mlad moški, čeprav naj bi bil privezan na posteljo. Opečenega pacienta so nato prepeljali na Kliniko za travmatologijo, kjer je – sodeč po virih iz bolnišnice – dva dni ostal na zdravljenju. Okoliščine dogodka ostajajo neznane, tudi o tem primeru pa bolnišnica ministrstva za zdravje ni obvestila. Novinarjem Net.hr so danes namreč potrdili, da ne ministrstvo ne zdravstveni inšpektorat o incidentu nista vedela ničesar. "Ministrica Irena Hrstić je nad vašimi navedbami presenečena – zlasti glede na dejstvo, da se je pravkar vrnila z obiska Klinike Sveti Ivan, med katerim omenjene informacije niso bile izpostavljene, čeprav je bila na srečanju prisotna tudi vodja oddelka Lora Vidović, in sicer kot predstavnica mestne uprave ter oseba, ki v vodstvu ustanove zagotavlja kontinuiteto. To odpira dodatna vprašanja o odgovornosti ustanovitelja, mesta Zagreb – konkretno v zvezi z nadzorom nad delovanjem ustanove in njenim svetom zavoda," so sporočili z ministrstva. "Glede na navedeno namerava ministrica župana Tomislava Tomaševića in vodjo oddelka Vidovićevo pozvati na nujni delovni sestanek, da bi vse okoliščine in dogodke iz preteklega obdobja podrobno razjasnili," so še dodali. Na poročanje o septembrskem incidentu pa se je odzvala tudi psihiatrična klinika. Po podatkih, s katerimi razpolaga nova vršilka dolžnosti direktorja Lidija Hrastić-Novak, je 11. septembra izbruhnil požar – povzročil ga je pacient, ki je pri tem sam utrpel poškodbe. "Na kraj dogodka so prispeli gasilci, nujna medicinska pomoč in policija. Do njihovega prihoda je osebje klinike požar, ki ga je zanetil pacient, že pogasilo, bolnika pa so zaradi poškodb prepeljali na oddelek za travmatologijo," so sporočili iz klinike. Dodali so še, da Hrastić-Novakova sodeluje s pristojnimi državnimi organi pri ugotavljanju vseh okoliščin dogodka.

V Zagrebu shod

V spomin na Periša se je medtem v soboto zvečer v središču Zagreba na shodu zbralo več tisoč ljudi. Zahtevali so odgovornost za njegovo smrt in boljšo regulacijo psihiatričnega zdravljenja.

32-letni Kristian Josip Periš je 21. oktobra umrl na psihiatrični kliniki Sveti Ivan, domnevno zaradi čezmerne uporabe sile zdravstvenega osebja. FOTO: RTL Danas