Potem ko so policisti ustrelili nedolžno žensko, ministrstvo uvaja strožji nadzor

Pravosodni minister ZDA Merrick Garland je predstavil ugotovitve preiskovalnega poročila po ustrelitvi nedolžne ženske leta 2020 v Kentuckyju in napovedal uvedbo zveznega nadzora nad lokalno policijo Louisvilla. Pravosodno ministrstvo je prav tako napovedalo preiskavo policije v Memphisu zaradi nedavne smrti temnopoltega moškega.

Ministrstvo namerava uvesti strožji nadzor nad policijskim oddelkom v Louisvillu, kjer so policisti med iskanjem osumljenca v napačnem stanovanju ubili temnopolto reševalko, 26-letno Breonno Taylor. Obsežno preiskavo tragedije in celotne policije v Louisvillu so uvedli pred skoraj dvema letoma.

icon-expand Breonna Taylor FOTO: AP

Taylorjeva je 13. marca 2020 zgodaj zjutraj spala v postelji s svojim fantom Kennethom Walkerjem, ko je v njeno stanovanje vdrla policija iz Louisvilla z nalogom za preiskavo. Iskali so tretjega moškega na napačnem naslovu. Vdrli so nasilno brez identifikacije in Walker, ki je bil s Taylorjevo, je v samoobrambi potegnil pištolo. Spopad je preživel, eden od policistov pa je zadel Taylorjevo. Policija v Lousvillu je uvodoma skušala pomesti zadeve pod preprogo, vendar so se sčasoma stvari postavile na svoje mesto. Walker je bil izpuščen iz zapora in je od mesta iztožil dva milijona dolarjev odškodnine, denar so dobili tudi sorodniki ustreljene, policisti pa so izgubili službe in so obtoženi uboja.

V Lousvillu so prenehali izkoriščati tako imenovane preiskovalne naloge brez trkanja, ki policistom omogočajo vdor brez identifikacije, Merrick Garland pa je to na zvezni ravni uvedel za vse policijske agencije pod okriljem ministrstva, kot so FBI, ATF, DEA in druge. Preiskava policije Louisvilla je med drugim odkrila, da v praksi krši državljanske pravice, uporablja pretirano nasilje, preiskave izvaja brez veljavnih nalogov, nadleguje ljudi po ulicah, diskriminira manjšine in krši pravice mirnih protestnikov. Pravosodno ministrstvo predlaga seznam 36 rešitev za omenjene težave. Med njimi so spremembe pravil in postopkov za uporabo sile, izboljšano urjenje, nadzor nad policisti in izboljšan civilni nadzor.

icon-expand Protesti proti policijskemu nasilju FOTO: AP

Podobno se morda v prihodnosti obeta tudi policiji v Memphisu v državi Tennessee, kjer so policisti med poskusom aretacije januarja tako hudo pretepli 29-letnega temnopoltega Tyreja Nicholsa, da je naslednji dan umrl. Pravosodno ministrstvo je v zvezi s tem dogodkom uvedlo podobno preiskavo kot v Louisvillu.