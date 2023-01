"Ko sem danes tukaj, me je strah tega, kar se dogaja na vzhodu. Vojna. Ruska vojska, ki nas je osvobodila, zdaj bije vojno v Ukrajini. Zakaj? Zakaj neki? Ampak to je politika."

"Zjutraj je mama rekla, da moški sedijo zunaj pri zidu. Tam je bil oče. Ljudje so iskali družinske člane, prijatelje, pogovarjali so se."

Ločili so ženske in moške. "Peljali so nas ob bodeči žici. Videla sem barake in v eno od tistih so nas peljali. Bila je prazna, posuta s senom." Tam so preživeli noč.

Tudi sama je pogledala skozi reže in videla napis "Auschwitz". "Vlak se je ustavil. Odpirali so vagone, slišalo se je kričanje, vzklikali so "raus" (ven) in "schnell" (hitro)."

"Potovali smo dolgo. Oče je vso pot gledal skozi reže in skušal ugotoviti, kam gremo. Nekega večera smo se približali stavbam, potem pa sem slišala vzklik obupa, videla očeta, ki se je držal za glavo, obupano butal ob vagon in govoril: O bog, o bog, kam smo prišli?!"

"Spoznali so, da ne bo nikogar"

Naslednji dan so se morali sleči, ostrigli so jim lase. "Bilo nas je sram, nismo se mogli več prepoznati. Poslali so nas v neko sobo in nekdo je zavpil – "pusti plin". Ampak plina ni bilo. Voda je bila."

Potem so ločili ženske in otroke, dali so jim slaba oblačila in številke. "Niso nas tetovirali, zapisane so bile na papirju. Potem pa smo dobili še majhen košček kruha, kar je bila prva hrana v Auschwitzu." In potem so otroke same poslali v barako.

"Najhuje je bilo ponoči. Otroci so jokali, vpili so, ker so bili lačni, ker jih je zeblo, ker so pogrešali svoje matere. Ampak potem so otroški glasovi počasi utihnili, spoznali so, da ne bo nikogar."

Zjutraj in zvečer so jih preštevali. "To je vedno trajalo dolgo – vse dokler niso ugotovili, da je številka pravilna – glede na vse, ki so vmes pomrli. Po večernem preštevanju smo dobili košček kruha, včasih z margarino ali marmelado. Svojih mater nismo smeli videti."