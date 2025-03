Po smrti dečka v Turčiji napovedujejo odstranitev vseh potepuških psov

Po ocenah vlade se po turških ulicah in podeželju potepajo štirje milijoni psov. Problematiko zapuščenih živali v Turčiji sicer že ureja zakon, ki so ga sprejeli junija, a ga v praksi v veliki večini občinski organi ne izvajajo.

Po smrti dečka v petek sta se notranji minister Ali Yerlikaya in predsednik Recep Tayyip Erdogan zavzela, da bodo zakon o odstranitvi psov z ulic začeli izvajati v celoti. Zakon so skupine za zaščito živali poimenovale "zakon o masakru", poroča Euronews.

Kaj določa zakon? Zakon od občin zahteva, da potepuške pse poberejo z ulic in jih namestijo v zavetišča, kjer jih cepijo, kastrirajo oziroma sterilizirajo. Po tem so na voljo za posvojitev. Pse, ki so neozdravljivo bolni, predstavljajo tveganje za zdravje ljudi ali so v hudih bolečinah, evtanazirajo. Ljubitelji živali se bojijo, da bo izvajanje zakona privedlo do natrpanih in zanemarjenih zavetišč ter številnih usmrtitev psov. Sprejetje zakonodaje so spremljali tudi protesti.

Po oceni ene od organizacij, ki si prizadeva za ureditev razmer s potepuškimi psi, je od leta 2022 v napadih psov umrlo 65 ljudi.

Občinski uslužbenci v Konyi že popisujejo pse, sprožili so tudi kazensko preiskavo tragičnega dogodka.