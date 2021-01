Potetovirani moški z rogovi, ki je vdrl v Kapitol, za zapahi

Trumpovi podporniki, ki so v sredo napadli zvezni kongres, da bi preprečili formalno potrditev njegovega poraza na volitvah, so zveznemu preiskovalnemu uradu FBI in drugim policijskim agencijam po ZDA olajšali delo, saj so se med divjanjem in razgrajanjem v kongresu množično fotografirali in to objavljali na družbenih medijih.

Fotografija privrženca ameriškega predsednika Donalda Trumpa s krznenim pokrivalom na glavi, iz katerega štrlijo rogovi je postala viralna, policija, ki ga je zaradi nasilnega vdora v Kapitol iskala, pa ga je posledično hitro izsledila in aretirala.

Jacob Anthony Chansleyoziroma Jake Angeli, kot kliče samega sebe, je obtožen namernega nepooblaščenega vstopa v prepovedano območje poslopja, nasilnega vstopa in "neurejenega obnašanja", kar je priljubljena točka ameriških tožilcev, ko nimajo točno določenega zločina in lahko pomeni marsikaj.