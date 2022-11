Potikanje panterja ob hrvaški meji: 'Gre za nevarno in nepredvidljivo žival'

Srbska občina, v kateri naj bi opazili črnega panterja, je prebivalce pozvala, naj se ne približujejo območjem, kjer so opazili divjo mačko. Prav tako jih je pozvala, naj se izogibajo gozda Prigreva, saj da gre "za zelo nevarno in nepredvidljivo divjo žival". Pazijo naj tudi na svoje sosede, so še dodali.

Iskanje divje mačke poteka že več dni, vanj pa so vključene vse ustanove, društva in organizacije, obveščene pa si bile tudi vse pristojne službe in posamezniki, za žival pa so namestili tudi kletke, vabe in pasti. "V iskanje in lov črnega panterja so trenutno vključene vse pristojne službe ter strokovna služba živalskega vrta Palić," so po poročanju Indexa.hr zapisali v sporočilu za javnost. Domačini se medtem pripravljajo na obrambo, lovci pa so napovedali lov.