Na vrhu 'najboljših' potnih listov švicarski, med petdeseterico tudi slovenski

Pri podjetju so potnim listom posameznih držav dodeljevali točke. Polovico skupnega seštevka predstavljajo točke glede na možnost brezvizumskega potovanja, 20 odstotkov davčna politika in kako državo dojemajo po svetu, po 10 odstotkov pa predstavlja možnost dvojnega državljanstva in osebna svoboda (svoboda tiska, obvezno služenje vojaškega roka).

Poudarili so, da se državljani soočajo z zelo različnimi pogoji na področju plačevanja davkov, svobodnega življenja in omejitvah pri potovanjih. Po njihovem mnenju zato število držav, ki jih posameznik s svojim potnim listom lahko obišče brez vizuma, ne pove celotne zgodbe.

In kaj kažejo izračuni? Na vrhu lestvice je Švica, sledita ji Irska in Portugalska. Na seznamu 50 najboljših je tudi Slovenija.

Prve tri države so na vrhu predvsem zaradi nizkega davka na dobiček, medtem ko je Finska, ki si mesto deli z Luksemburgom, na četrtem mestu predvsem zaradi širokih možnosti potovanja brez vizumov.

Padec na lestvici so zabeležili Združeni arabski emirati, ki so lani zasedali celo prvo mesto. Letos so na šestem predvsem zaradi spremenjene davčne politike, ki je vplivala na poslovanje domačih in tujih podjetij. Na šestem mestu z enakim številom točk so še Nizozemska, Norveška, Nemčija, Nova Zelandija, Islandija, Italija in Grčija.