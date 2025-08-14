Svetli način
Tujina

Potnica padla z zgornje ploščadi trajekta in se huje poškodovala

Stari Grad, 14. 08. 2025 13.19 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Na trajektu Jadrolinije, ki je iz Splita potoval na Hvar, se je v sredo dopoldne zgodila nesreča. Ena od potnic je namreč med vkrcanjem na trajekt z zgornje ploščadi padla na spodnjo in pri tem utrpela hujše poškodbe. Kljub poškodbi glave pa je po poročanju očividcev reševalno vozilo na kraj nesreče prispelo skoraj pol ure po klicu.

Včerajšnji odhod trajekta iz Splita v Stari Grad na otoku Hvar se je sprevrgel v dramatično intervencijo, poroča hrvaški portalSlobodna Dalmacija. Vkrcanje je sicer po poročanju očividcev sprva potekalo brez težav, ko se je nato zgodila nesreča. Ena od potnic je namreč z zgornje ploščadi trajekta padla na spodnjo in pri tem utrpela hujše poškodbe.

Trajekt Jadrolinije
Trajekt Jadrolinije FOTO: Jadrolinija

Po incidentu so očividci nemudoma poklicali rešilca, a ta je zaradi gostega mestnega prometa na kraj nesreče prispel skoraj 30 minut kasneje. V tem času je bilo seveda nadaljnje vkrcavanje potnikov na trajekt ustavljeno, za promet pa so pristojni zaprli tudi pomol.

Reševalci so po prihodu na kraj oskrbeli poškodovano potnico ter jo prepeljali v bolnišnico. Ko so njeno vozilo odstranili s trajekta, se je vkrcavanje ostalih potnikov lahko nadaljevalo.&nbsp;

Trajekt "Zadar" je naposled privez zapustil s skoraj uro in pol zamude.

Očividci so sicer za hrvaški portal povedali, da je posadka Jadrolinije ukrepala hitro in profesionalno, da pa čas, ki ga je reševalno vozilo rabilo do prihoda na kraj, znova odpira vprašanje prevoznosti splitskih cest v primeru intervencij. Sprašujejo se, ali bi lahko v takšnih primerih na kraj raje poslali helikopter.

trajekt hvar nesreča jadrolinija
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sushilover
14. 08. 2025 14.40
a je bila reva morda neprimerno obuta ? Japanke, šlape ala Adidas za nataknt & Co .... To ni primerna obutev za na drsljivo palubo trajekta. Ko jih vidiš, kako se lovijo za stene po trajektih in katamaranih v teh šlapcah, ko jim drsi in noge ven polzijo, ker so neprimerno obuti. Niso problem šlapce samo v pohodnišptvu, so tudi na vodnih javnih plovilih.
ODGOVORI
0 0
Glotar
14. 08. 2025 14.34
+2
a zdej treba vsako poškodbo, ki se zgodi nekje na hrvšakem morju, pod nujno objavit na 24ur?
ODGOVORI
2 0
Rožice so zacvetele
14. 08. 2025 14.30
+1
Če je folk štorast, je pač štorast.
ODGOVORI
1 0
