Potnica padla z zgornje ploščadi trajekta in se huje poškodovala

Včerajšnji odhod trajekta iz Splita v Stari Grad na otoku Hvar se je sprevrgel v dramatično intervencijo, poroča hrvaški portal Slobodna Dalmacija . Vkrcanje je sicer po poročanju očividcev sprva potekalo brez težav, ko se je nato zgodila nesreča. Ena od potnic je namreč z zgornje ploščadi trajekta padla na spodnjo in pri tem utrpela hujše poškodbe.

Po incidentu so očividci nemudoma poklicali rešilca, a ta je zaradi gostega mestnega prometa na kraj nesreče prispel skoraj 30 minut kasneje. V tem času je bilo seveda nadaljnje vkrcavanje potnikov na trajekt ustavljeno, za promet pa so pristojni zaprli tudi pomol.

Reševalci so po prihodu na kraj oskrbeli poškodovano potnico ter jo prepeljali v bolnišnico. Ko so njeno vozilo odstranili s trajekta, se je vkrcavanje ostalih potnikov lahko nadaljevalo.

Trajekt "Zadar" je naposled privez zapustil s skoraj uro in pol zamude.

Očividci so sicer za hrvaški portal povedali, da je posadka Jadrolinije ukrepala hitro in profesionalno, da pa čas, ki ga je reševalno vozilo rabilo do prihoda na kraj, znova odpira vprašanje prevoznosti splitskih cest v primeru intervencij. Sprašujejo se, ali bi lahko v takšnih primerih na kraj raje poslali helikopter.