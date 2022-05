Potnik, ki je nehote postal pilot: Vedel sem, da gre za življenje ali smrt

Sprva je polet potekal povsem običajno, nato pa je pilot potožil, da se ne počuti dobro, in nenadoma izgubil zavest, letalo pa je z nosom navzdol začelo padati proti tlom. Harrison je splezal čez tri vrste sedežev in odmaknil pilota, da bi si lahko nadel slušalke in poklical na pomoč.

"Sem v resnih težavah," je sporočil kontrolorju letenja. "Z mojim pilotom nekaj ni v redu, jaz pa nimam pojma, kako upravljati letalo," je dodal. Dejal je, da pred seboj vidi obalo Floride, kontrolor pa mu je naročil, naj "ohranja krila v ravnovesju" in "poskuša slediti obali v smeri severa ali juga".