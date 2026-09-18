Potnik, ki so ga prilepili na sedež: Ničesar se ne spomnim

Letalo družbe American Airlines na letu 618, ki je bilo 3. septembra namenjeno iz Dallasa v Teksasu v Newark v New Jerseyju, je bilo preusmerjeno in je zasilno pristalo na letališču Baltimore/Washington Thurgood Marshall.
Razlog je bilo nasilno vedenje 67-letnega Layna Lundeena, ki je sedel v prvem razredu. Najprej naj bi poskušal udariti potnika, ki je sedel poleg njega, nato pa še žensko, ki je poskušala posredovati, je za CNN povedal Richard Olenick.
Juan Mejia, nekdanji policist, ki je nasilneža pomagal obvladati, je za ABC povedal, da je bil Lundeen žaljiv do osebja družbe American Airlines in drugih potnikov – uporabljal je rasistične izraze in prostaški jezik ter se žaljivo vedel do žensk.
Kot smo poročali, je stevardesa poskušala obvladati položaj, vendar je moški postajal vse bolj nasilen. Prinesla je plastično vezico, s katero so mu zvezali zapestja. Moški je nato ugriznil Mejio in poskušal ugrizniti tudi Olenicka. Da bi ga obvladala, sta ga z lepilnim trakom, ki ga je prinesla stevardesa, prilepila na sedež.
"To je zagotovo omejilo njegovo sposobnost gibanja, vendar težave ni odpravilo. Še vedno je potiskal, se upiral in poskušal vstati," je še povedal Olenick.
Pilot je za tem napovedal zasilni pristanek v Washingtonu, kjer so ga aretirali. Obtožen je napada druge stopnje in motenja javnega reda in miru.
Ničesar se ne spominja
Baltimore Banner pa je zdaj pridobil zvočni posnetek zaslišanja Lundeena v priporu v Marylandu. Iz njega je razvidno, da je dejal, da se ne spomni ničesar. Priznal je, da je spil dve alkoholni pijači "screwdriver", poroča CBS News.
Potem ko so mu prebrali obtožbe, je vprašal: "Napadel sem policista? To piše? Nimam očal." In še: "O moj bog, kakšna zmešnjava ... Nič od tega se ne spomnim!"
Lundeen, ki prihaja iz Tucsona v Arizoni, pravi, da se spomni le pogovora z moškim, ki je sedel poleg njega. Kot poroča časopis Banner, je bil to Jonathan Cahn, mesijanski rabin, ki je napisal več knjižnih uspešnic in vodi versko skupnost v mestu Wayne v New Jerseyju.
Cahn je za časopis Banner povedal, da sta sedela skupaj. Približno dve uri sta se pogovarjala brez težav, nato pa ga je Lundeen v nekem trenutku začel žaliti z antisemitskimi pripombami in ga napadel.
"Varnost naših potnikov in članov ekipe je naša prednostna naloga, nasilja pa ne dopuščamo. Članom ekipe se zahvaljujemo za njihovo profesionalnost, potnikom pa za razumevanje," so po incidentu sporočili iz družbe American Airlines.
Lundeenov nekdanji delodajalec, podjetje Long Realty iz Tucsona v Arizoni, pa je v izjavi na Facebooku sporočilo, da je z njim že prekinil sodelovanje. "Seznanjeni smo s poročili o kazenskih ovadbah zoper nepremičninskega agenta, povezanimi z incidentom, do katerega naj bi prišlo med komercialnim letom. Takoj po tem, ko je naša družba izvedela za incident, je prekinila sodelovanje s to osebo. Omenjena oseba ni več povezana z družbo Long Realty in nima pooblastil za njeno zastopanje v kakršni koli vlogi," so zapisali.
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