Potnik, ki so ga prilepili na sedež: Ničesar se ne spomnim

Letalo družbe American Airlines na letu 618, ki je bilo 3. septembra namenjeno iz Dallasa v Teksasu v Newark v New Jerseyju, je bilo preusmerjeno in je zasilno pristalo na letališču Baltimore/Washington Thurgood Marshall.

Razlog je bilo nasilno vedenje 67-letnega Layna Lundeena, ki je sedel v prvem razredu. Najprej naj bi poskušal udariti potnika, ki je sedel poleg njega, nato pa še žensko, ki je poskušala posredovati, je za CNN povedal Richard Olenick.

Juan Mejia, nekdanji policist, ki je nasilneža pomagal obvladati, je za ABC povedal, da je bil Lundeen žaljiv do osebja družbe American Airlines in drugih potnikov – uporabljal je rasistične izraze in prostaški jezik ter se žaljivo vedel do žensk.

Kot smo poročali, je stevardesa poskušala obvladati položaj, vendar je moški postajal vse bolj nasilen. Prinesla je plastično vezico, s katero so mu zvezali zapestja. Moški je nato ugriznil Mejio in poskušal ugrizniti tudi Olenicka. Da bi ga obvladala, sta ga z lepilnim trakom, ki ga je prinesla stevardesa, prilepila na sedež.

"To je zagotovo omejilo njegovo sposobnost gibanja, vendar težave ni odpravilo. Še vedno je potiskal, se upiral in poskušal vstati," je še povedal Olenick.