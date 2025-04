Potnik, nezadovoljen z izbiro hrane, skušal vdreti v pilotsko kabino

Letalo je poletelo iz New Yorka, po štirih urah pa obrnilo nad Atlantskim oceanom in se vrnilo nazaj na odhodno letališče.

Potnica Krystie Tomlinson je za CBS New York povedala, da je bil moški sprva razburjen, ker mu osebje ni dovolilo sedeti z dojenčkom v vrsti z zasilnim izhodom. Kasneje se je še bolj razburil zaradi ponudbe hrane na letalu. "Očitno niso dobili obroka, ki so si ga izbrali. Predvidevam, da so ga naročili vnaprej," je dejala potnica.

Moški je pozneje napadel stevardese in v nekem trenutku skušal vdreti v pilotsko kabino. "Opazovali smo prerivanje zadaj. Spraševali so, ali so na krovu kakšni policisti ali vojaki, ki bi lahko pomagali. V nekem trenutku je planil mimo vseh naših sedežev in skušal vdreti v pilotsko kabino," je še povedala Tomlinsonova.