Potnik o spustu letala: Pilot je izgubil nadzor, instrumenti so odpovedali

Čilski direktorat za civilno letalstvo je na Novo Zelandijo poslal preiskovalce, ki bodo preučili incident na letalu čilske letalske družbe Latam. Boeing 787-9 Dreamliner, ki je bil na poti iz Sydneyja v Auckland, je zaradi tehnične težave nenadoma začel izgubljati višino. 50 ljudi je utrpelo poškodbe, eden izmed potnikov je resno poškodovan.

Potnik Brian Jokat je o dogajanju na letalu spregovoril za ameriški CNN. Hiter spust ga je prebudil iz spanca. "Odprl sem oči in videl, da so bili nekateri posamezniki na stropu. Zataknili so se, nato pa padli na tla. Takrat sem spoznal, da nisem v filmu, ampak da je vse res," je povedal.

Po pristanku v Aucklandu je pilot po besedah Jokata prišel med potnike in jim pojasnil, da je začasno izgubil nadzor nad letalom. "Takoj sem ga vprašal, kaj je bilo. Odkrito mi je priznal, da je izgubil nadzor in da so merilniki potemneli."

"Rekel je, da v tistem trenutku ni mogel ničesar nadzorovati in takrat je letalo naredilo, kar je," je povedal. Instrumenti so nato znova začeli delovati in letalo je nadaljevalo svojo pot na Novo Zelandijo. Letalski prevoznik Latam je včeraj potrdil, da je bil hiter spust posledica tehnične napake, niso pa razkrili podrobnosti.