Potnik zamudil svoj let, nato pa iz jeze sprožil lažni bombni preplah

"Omenjeni potnik se je prepiral z uslužbencem Indiga in ga prosil, naj mu dovoli vkrcanje na letalo," je povedal predstavnik policije na letališču Rajiv Gandhi R Srinivas. "Potnik je nato zagrozil, da bo zaustavil let. Poklical je policijo in jih obvestil o domnevni bombi, ki je podtaknjena na letalu," je še pojasnil.

59-letni vojaški inženir Ajmeer Bhadraiah bi se moral zgodaj zjutraj vkrcati na let družbe Indigo iz Hyderabada v Chennai. Ker je prepozno prišel na letališče, mu osebje ni omogočilo vkrcanja. Ker je s tem zamudil tudi kasnejši povezovalni let, se je sprl z letališkim osebjem.

Policija je nato stopila v stik s klicateljem in izvedla oceno nevarnosti. Moški je kasneje med zaslišanjem priznal, da je lagal in da bombe v resnici ni. Pojasnil je, da je bil močno razburjen, saj je zamudil dva leta, s tem pa je zamudil tudi v službo.

Lažna grožnja z bombo je številnim potnikom povzročila neprijetnosti, je poudaril Srinivas in dodal, da je policija 59-letnika kazensko ovadila. Obtožen je ustrahovanja in kršitve zakona o letalih, poroča The Times of India.