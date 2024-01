Potnik zaradi triurne zamude odprl zasilni izhod in stopil na krilo letala

V četrtek se je na mehiškem letališču zgodil incident. Z vsako minuto, ko se letalo družbe Aeromexico ni dvignilo ni poletelo proti ciljni destinaciji - Guatemala City -, so potniki postajali bolj in bolj razdražljivi. Po treh urah v potniški kabini brez klime, pa je enemu moškemu prekipelo, poroča BBC. Dvignil se je s sedeža, odprl vrata za zasilni izhod in stopil na krila letala.

Na mehiškem mednarodnem letališču so povedali, da škode ni bilo, so pa zaradi dogodka letališke oblasti pridržale potnika in ga nato predale policiji. Trenutno sicer ni znano, ali moški ostaja v priporu ter kakšne obtožbe bi mu lahko grozile.

Nekateri potniki so medtem aretiranemu sopotniku izrazili podporo. "Menimo, da je potnik na krovu, ki je (tudi z našo podporo) odprl zasilni izhod, poskrbel za varnost potnikov, saj sta zamuda in pomanjkanje zraka ustvarjala nevarne razmere za potnike," so zapisali v skupni izjavi. "Rešil nam je življenje," so dodali in skupno izjavo tudi podpisali.

V poročilu so zapisali, da je zamuda letala nastala zaradi težave z vzdrževanjem. Ob tem so dodali, da so morali zaradi neimenovanega potnika kasneje zamenjati letalo.