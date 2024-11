Potnika, ki je med letom želel odpreti vrata, zvezali kar z lepilnim trakom

Na več kot 9.000 metrih nadmorske višine je eden od potnikov letalske družbe American Airlines na vsak način želel odpreti vrata letala. Kot poroča CNN, je moški stevardese želel prepričati, da mora letalo nujno zapustiti.

Kot so v poročilu pri družbi opisali let z Airbusom A319, je potnik postajal vse bolj razdražen. Ko je situacija postala bolj resna, pa je stevardesa iz zadnjega dela letala ostalim zaposlenim in potnikom dala znak za pomoč. Medtem ko se je postavila med njega in vrata letala, se je moški vrgel proti njej in ji poškodoval vrat ter zapestje. Potniki v bližini so takrat ponudili pomoč in ga prijeli. Eden od potnikov, Doug McCright, je za CNN povedal, da je potnika prijel in ga položil na tla, med tem pa je druga stevardesa prinesla lepilni trak. Potniku so z lepilnim trakom zavezali zapestja, kolena in gležnje, nato pa so ga na tleh držali še približno pol ure.

Ko je letalo varno pristalo v Dallasu, so na letalo prišli agenti FBI in Oddelka za javno varnost letališča ter potnika odpeljali na psihološki pregled. "Varnost in zaščita naših strank in članov ekipe sta prioritetni nalogi. Zahvaljujemo se zaposlenim in potnikom za pomoč pri obvladovanju težke situacije," pa so pri druži povedali v izjavi.