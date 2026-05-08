Tujina

Potnika z razgrajanjem preusmerila let, zdaj obsojena

Toulouse, 08. 05. 2026 08.06 pred 42 minutami 1 min branja 1

M.S.
Ryanair letalo

Francosko sodišče je dva potnika, ki sta razgrajala na Ryanairovem letu maja lani na Ibizo, spoznalo za kriva in jima izreklo 10 mesecev pogojne zaporne kazni. Plačati bosta morala tudi več kot 10.000 evrov globe. Zaradi njunega neprimernega vedenja je morala posadka letalo preusmeriti v Francijo, je pojasnil irski nizkocenovnik.

Incident se je zgodil 17. maja lani na letu iz Londona na španski otok Ibiza. Po navedbah Ryanaira sta bila potnika žaljiva do sopotnikov in nista upoštevala navodil članov posadke.

Zaradi neprimernega vedenja se je posadka odločila, da letalo s 184 potniki preusmeri na letališče v francoski Toulouse.

Po skoraj letu dni je francosko sodišče potnika spoznalo za kriva in ju obsodilo na 10 mesecev pogojne zaporne kazni in več kot 10.000 evrov globe.

Irski nizkocenovnik je odločitev sodišča pozdravil in dodal, da imajo ničelno toleranco do potnikov, ki se neprimerno vedejo na letalih in vznemirjajo druge potnike. "Nesprejemljivo je, da potniki, mnogi z družino ali prijatelji, trpijo zaradi nepotrebnih motenj in skrajšanega časa počitnic. Žal pa se je to zgodilo potnikom na tem letu na Ibizo maja lani, ko smo bili prisiljeni preusmeriti let," je komentirala Jade Kirwan, predstavnica Ryanaira.

KOMENTARJI1

travc
08. 05. 2026 08.48
Še premalo sta kaznovana.
